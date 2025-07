CESANO BOSCONE. ANCORA IN MARCIA CONTRO LA VIOLENZA IL 20 SETTEMBRE 2025

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 luglio 2025 – “Purtroppo non possiamo che prendere atto che i casi di femminicidio non sono in diminuzione; tra le persone uccise la vittima più giovane aveva solo 14 anni e quella più anziana 93.

In seguito alla morte della propria madre 25 figli sono rimasti orfani.

Dietro a questi numeri ci sono persone, ognuna con la propria storia di vita, stroncata da una mano omicida.

La marcia contro la violenza, ormai alla sesta edizione, vuole essere una richiesta di assunzione di responsabilità contro questo fenomeno così radicato nel nostro Paese. Vuole anche essere un gesto concreto di raccolta fondi che quest’anno saranno devoluti alla Fondazione Giulia Cecchettin, attiva nella promozione di azioni di educazione all’affettività” la nota del Circolo Donne Sibilla Aleramo.

Redazione