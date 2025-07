COMO, SOPRALLUOGO DELL’ASSESSORE FRANCO ALLE CASE ALER: OPPORTUNITÀ ABITATIVE NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ

A MARGINE DELLA VISITA L’INCONTRO CON DON GIUSTO DELLA VALLE

(mi-lorenteggio.com) Como, 02 luglio 2025. Continuano i sopralluoghi dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, nei complessi Aler della Lombardia, con l’obiettivo di monitorare lo stato dei lavori in corso e consolidare il dialogo diretto con i residenti. Oggi a Como l’assessore ha visitato il complesso Aler di via Di Vittorio/via Cecilio per visitare e le aree di via Castellini accompagnato dai consiglieri regionali Anna Dotti, Angelo Clemente Orsenigo e Marisa Cesana.

In particolare, in via Di Vittorio e via Cecilio si avviano alla conclusione gli interventi per la realizzazione di 36 nuovi alloggi che saranno destinati alle Forze dell’ordine. Si tratta di un progetto avviato nell’ambito di un precedente Accordo di programma, rimasto bloccato per anni a causa del fallimento dell’operatore originario. L’intervento dell’assessore Franco si dimostrato risolutivo: grazie a un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro da parte di Regione Lombardia e Aler, i lavori sono ripartiti e il cantiere si avvicina alla fase conclusiva.

“Lo scorso ottobre, durante un sopralluogo proprio in questo cantiere e nel successivo incontro con gli esponenti del territorio comasco – ha ricordato l’assessore – avevo annunciato un ulteriore stanziamento di risorse da parte della Giunta regionale per sostenere la realizzazione di questo importante intervento. Oggi constatiamo i frutti di quell’impegno. La città di Como attendeva da tempo questi alloggi destinati alle Forze dell’ordine, fondamentali per garantire sicurezza e presenza istituzionale sul territorio”.

A margine della visita, in via Cecilio, l’assessore Franco ha incontrato Don Giusto Della Valle, parroco di San Martino a Rebbio (CO). Già missionario in Africa, Don Giusto è molto attivo nell’accoglienza e nelle opere di carità in tutta la Provincia di Como. Nei mesi scorsi, è stato al centro di polemiche dopo aver invitato alle occupazioni di alloggi liberi.

“Condivido pienamente la necessità di dare risposte concrete ai tanti cittadini in difficoltà abitativa – ha proseguito Franco – ma è essenziale che ogni iniziativa avvenga nel pieno rispetto della legalità, senza scorciatoie o forzature. Regione Lombardia sta investendo con decisione per sostenere chi si trova in situazioni di fragilità offrendo opportunità abitative dignitose, sempre nel quadro della legalità e nel rispetto delle regole”.

L’assessore ha infine visitato i terreni Aler di via Castellini in cui sono recentemente iniziati i lavori per realizzare nuovi alloggi e ha ricevuto, da parte del comitato di cittadini, un documento con gli auspici per l’area.

