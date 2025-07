EDUCAZIONE. APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PRE E POST SCUOLA 

(mi-lorenteggio.com9 Milano, 2 luglio 2025 – Fino al 17 luglio sono aperte le iscrizioni per i servizi di pre e post scuola per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni.



Sono disponibili circa 3.700 posti per il pre scuola e 6mila posti per i giochi serali, in 139 sedi di scuola primaria.



Per accedere ai servizi è necessario che i genitori che ne fanno richiesta siano entrambi lavoratori, che i bambini frequentino le scuole primarie cittadine e che siano iscritti all’anno scolastico 2025/2026. Si ricorda inoltre che non devono esserci insolvenze pregresse.

Nel caso in cui i genitori non siano entrambi lavoratori, la domanda sarà accolta con riserva e valutata in base alle richieste pervenute.



Per l’anno scolastico 2025-2026, i servizi di pre-scuola (7:30 – 8:30) e giochi serali (16:30-18:00) saranno attivi da settembre 2025 a giugno 2026.



Tutti i dettagli sul servizio e le modalità di iscrizioni, da effettuare tramite procedura on line, possono essere consultati nell’area Tematica Scuola del sito del Comune di Milano.

Redazione