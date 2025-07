Festa per il Club Tennis Ceriano: conquistata la promozione in Serie B1

Passaggio di categoria per la squadra maschile

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 2 luglio 2025. Alla Robur di Saronno, la mattinata di domenica 29 giugno 2025 è stata una mattinata di festa, festa promozione: la squadra maschile di Serie B2 del Club Tennis Ceriano ha infatti conquistato il tanto sognato passaggio di categoria, mancato per pochi dettagli nelle passate stagioni. Nella sfida di ritorno contro il Ct Manfredonia, giocata sui campi veloci di casa, è maturato un altro successo che, dopo il rassicurante 6-0 conquistato in Puglia sette giorni prima, ha completato l’opera. Per la matematica promozione dalla Serie B2 alla B1 sarebbe bastata una sola vittoria, invece ne sono arrivate tre, firmate da Tobia Baragiola, Mattia Rossi e Lorenzo Furia. “Eravamo già andati vicini al salto di categoria nelle ultime due stagioni – ha commentato il presidente del CTC Severino Rocco –, ma ci era sempre sfuggito. Questa volta i ragazzi sono stati eccezionali: ci tengo davvero a fare i miei complimenti a tutti. Hanno dato il massimo e ci hanno regalato questa grande gioia. Il nostro team è davvero molto affiatato e cercheremo di rafforzarlo ancora di più per essere competitivi in B1 il prossimo anno”.

Soddisfazione anche nelle parole del capitano, Eugenio Ferrarini: “Oggi – ha detto – dovevamo chiudere la pratica il prima possibile e così abbiamo fatto. Siamo arrivati a questa promozione dopo un lungo lavoro, superando anche qualche delusione. È un risultato molto importante per il CTC e pertanto devo ringraziare in primis il nostro presidente, che ci mette sempre una passione incredibile. Sono contento per tutti i ragazzi: dai senatori Alessio Zanotti e Mattia Rossi, all’ultimo arrivato Andrea Cardella; dagli stranieri Matej Vocel e Adria Soriano Barrera, ai ragazzi del vivaio Tobia Baragiola, Lorenzo Furia, Nicolò Pirrello e Matteo Volpi. La loro capacità di fare gruppo ci ha permesso di fare la differenza. Ringrazio il vicecapitano Costantino Ruta, che mi ha aiutato a gestire la squadra in questi tre mesi, e ovviamente tutti gli sponsor che ci hanno accompagnato in questa avventura”.

Presente alla grande festa anche il Sindaco Massimiliano Armando Occa: “Questa mattina ho voluto esserci per vedere il match di ritorno e portare l’abbraccio di tutta Ceriano ai protagonisti di questa impresa. Ancora complimenti ai ragazzi, al capitano Eugenio Ferrarini e a tutto lo staff!”