La Città metropolitana di Milano ospita il secondo Annual Meeting dell’NbS Italy Hub

Appuntamento l’8 e 9 luglio 2025 a Palazzo Isimbardi per pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni sul tema delle soluzioni naturali e la rigenerazione urbana sostenibile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2025. Si terrà a Milano, l’8 e il 9 luglio 2025, il secondo Annual Meeting dell’NbS Italy Hub, nato nel 2023, nell’ambito del progetto europeo Horizon NetworkNature. Nello specifico, quest’anno, sarà Palazzo Isimbardi, sede della Città metropolitana di Milano, partner dell’hub, ad ospitare l’assemblea annuale in una due giorni rivolta a pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti/e e associazioni.

L’Hub, che riunisce 17 partner fondatori tra università e amministrazioni locali, è coordinato dall’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRET) e, in soli due anni, è diventato un punto di riferimento per la comunità italiana e internazionale delle Nature-based Solutions (NbS).

L’edizione 2025 dell’Annual Meeting sarà dedicata al tema della rigenerazione territoriale attraverso le soluzioni basate sulla natura, con un focus specifico sull’ambiente urbano. Designers, imprenditori, ricercatori ed esponenti della pubblica amministrazione si confronteranno su come le NbS possano contribuire ad affrontare questioni cruciali come il cambiamento climatico, la qualità dell’aria, la rigenerazione economica e territoriale, lo sviluppo di una filiera produttiva e di un mercato del lavoro sostenibili, nonché la definizione di regolamenti e standard dedicati.

Organizzato in collaborazione con la Città metropolitana di Milano, Politecnico di Milano-Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, CNR-IRET e con il contributo del National Biodiversity Future Center (NBFC), l’incontro sarà un momento chiave per condividere risultati, valutare i progressi delle NbS in Italia e rafforzare il dialogo tra i diversi attori coinvolti.

La giornata dell’8 luglio vedrà la partecipazione di speaker di rilievo, con un ricco programma di interventi, case studies, tavole rotonde, sessioni parallele e poster sessions.

La giornata del 9 luglio sarà dedicata ad un tour nel territorio della Città metropolitana di Milano, durante il quale sarà possibile esplorare alcuni recenti interventi di NbS realizzati sul territorio, tra cui quelli del progetto Città metropolitana Spugna, finanziato nell’ambito del PNRR.

“Per la Città metropolitana di Milano – spiega il vicesindaco Francesco Vassallo – è motivo di grande orgoglio poter ospitare, dopo Palermo e Roma, l’assemblea annuale dell’NbS Italy hub, una realtà in espansione e con un obiettivo chiaro, che ben si sposa con le strategie di sviluppo previste nel Piano strategico dell’ente e nella nostra Agenda metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile. “Crediamo fortemente in una rigenerazione urbana che si basa sull’utilizzo di soluzioni naturali e non lo diciamo solo a parole, ma lo traduciamo nei fatti, basti guardare ai Piani integrati finanziati dal PNRR, come Spugna e non solo- aggiunge Paolo Festa, consigliere delegato all’Ambiente – Ospitare il meeting annuale dell’NbS Italy hub ci permette di amplificare il messaggio. Auspichiamo ad una larga partecipazione da parte di tutti e tutte su un tema strategico che tocca sia noi decisori politici, ma anche le aziende, il mondo universitario e del terzo settore”.

L’Annual Meeting si riconferma come appuntamento imperdibile per chiunque voglia farsi promotore di una rigenerazione verde e sostenibile a livello nazionale. L’evento è gratuito, previa registrazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consulta la pagina dell’evento al link: https://www.nbsitalyhub.it/eventi/nbs-italy-hub-annual-meeting/

Redazione