(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2025 – Mercoledì 2 luglio alle ore 12 in Sala Gonfalone al primo piano di Palazzo Pirelli sono stati presentati e illustrati i sei progetti approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia nell’ambito della “Legge per le Montagne di Lombardia”: anche quest’anno, in vista della Giornata lombarda delle Montagne che sarà celebrata domenica 6 luglio, il Consiglio regionale sostiene iniziative finalizzate a valorizzare esperienze di giovani e famiglie nei rifugi alpini lombardi e volte a promuovere e incentivare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio montano lombardo con un occhio di riguardo anche per le persone più fragili. Tra i sei progetti selezionati, l’Associazione Montagna Italia ha presentato il “Festival delle Alpi di Lombardia 2025”, che si terrà dal 4 al 6 luglio presso il Rifugio Elena Tironi, in località Valgrigna a Esine (BS) e presso la Sala Galmozzi di Bergamo, e il cui programma prevede escursioni guidate, visite in malga, un concerto e la proiezione di film e documentari in tema di speleologia e alpinismo.