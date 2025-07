No’hma: Livia Pomodoro e Claudio Moneta in viaggio nell’Europa del futuro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2025 – Domenica 6 luglio alle ore 17 il Teatro No’hma ospita un evento unico e denso di significato. La Presidente Livia Pomodoro e l’attore Claudio Moneta si faranno pellegrini contemporanei diventando protagonisti di uno “spettacolo-reading” intitolato Un viaggio nell’Europa del futuro che conclude la rassegna dedicata alle Domeniche Speciali 2024/ 2025.

Attraverso parole, atmosfere e immagini i due interpreti guideranno il pubblico lungo un percorso che attraversa il continente europeo toccando luoghi reali ma anche geografie interiori, paesaggi culturali, memorie storiche, speranze e visioni condivise. Un itinerario che si nutre di passato per farsi sguardo rivolto al domani attraverso un dialogo vivo, coinvolgente e talvolta intimo.

In scena prende così forma il racconto di un moderno pellegrinaggio laico e etico, un cammino che interroga il senso dell’identità collettiva, della solidarietà e della coesistenza tra popoli.

Perchè il futuro – sembra dirci questo viaggio – non si inventa dal nulla ma si costruisce solo riconoscendo e custodendo le voci, i luoghi e le eredità che ci hanno preceduti.

La voce narrante di Claudio Moneta, intensa e riconoscibile, si intreccia con le riflessioni di Livia Pomodoro in un racconto coinvolgente che invita il pubblico a sentirsi compagno di viaggio e parte attiva di un’ Europa che cambia e si interroga.

“Con questo spettacolo chiudiamo un anno di dialogo intenso fra uomini e popoli. Un Viaggio nell’Europa del futuro non è solo un titolo evocativo ma è un invito a immaginare insieme un mondo capace di riconoscere il valore delle proprie radici per costruire, con coraggio e responsabilità, un domani sostenibile, giusto e condiviso. Ancora una volta il teatro ci offre lo spazio per riflettere e progettare il futuro insieme” – spiega Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro.

Lo spettacolo di domenica 6 luglio alle 17 è visibile in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a nohma@nohma.it.

Domenica 6 luglio 2025 – ore 17

DOMENICA SPECIALE – STAGIONE 2024/2025

Dialogo fra uomini e popoli

Un viaggio nell’Europa del futuro

con Livia Pomodoro e Claudio Moneta

regia di Marco Rampoldi