LE AZIENDE ITALIANE E INTERNAZIONALI COMBATTONO LA FAME IN 4 SETTIMANE DI SFIDA ATTRAVERSO LA CHALLENGE DI AZIONE CONTRO LA FAME

Tecnologia e innovazione incontrano la solidarietà, contribuendo al benessere dei lavoratori, alla riduzione della CO2 e alla riduzione dell’emergenza fame;

Nel corso della VII edizione, le aziende italiane hanno raccolto 113.000 euro a sostegno dei progetti di Azione Contro la Fame in Italia e nel mondo.



(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2025– Azione Contro la Fame, organizzazione internazionale impegnata nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile con i suoi numerosi e innovativi progetti in Italia e nel mondo, annuncia i risultati della VII edizione della Challenge #ConnectedAgainstHunger.

L’iniziativa, che per 4 settimane vede ogni anno numerose aziende e i loro dipendenti sperimentare una sfida unica attraverso l’utilizzo di un’applicazione dedicata, è in grado di coniugare perfettamente l’attività fisica con il team building, l’edutainment con la gamification, offrendo un’esperienza inclusiva, coinvolgente e divertente.

“La nostra Challenge è la dimostrazione di come Azione Contro la Fame sia capace di unire tecnologia, innovazione e solidarietà per generare un impatto concreto. Oltre a promuovere stili di vita più sani e sostenibili tra i partecipanti, questa sfida digitale coinvolge attivamente anche le aziende italiane nel sostegno ai nostri progetti, migliorando la qualità della vita di migliaia di persone in Italia e nel mondo. Grazie al lavoro di squadra e all’impegno collettivo, ci impegniamo per fermare la fame. Insieme possiamo farlo” dichiara Lisa Ghezzi, Corporate & Foundations Coordinator di Azione Contro la Fame.

Negli anni, grazie alle donazioni delle aziende partecipanti che sponsorizzano la partecipazione delle proprie persone, l’impegno dei dipendenti si è trasformato nella fornitura di aiuti concreti per i bambini e le famiglie vulnerabili supportati da Azione Contro la Fame in Italia e nel mondo. Attraverso l’app, infatti, i dipendenti, suddivisi in squadre, si sono sfidati in diverse attività sportive, tra cui camminata, corsa e bici, sessioni di yoga, attività su sedia a rotelle, quiz, contest fotografici e tanto altro.

La Challenge #ConnectedAgainstHunger dimostra il potere dell’innovazione e della digitalizzazione nell’affrontare le sfide sociali e globali. Oltre a finanziare progetti umanitari e a contribuire alla riduzione della CO2, incoraggiando spostamenti sostenibili, infatti, promuove il benessere fisico e mentale dei partecipanti, favorisce la coesione interna, migliora il clima aziendale, potenzia il lavoro di squadra e accresce il valore percepito delle aziende coinvolte.

A livello internazionale la sfida ha coinvolto circa 50 aziende, con oltre 11.300 partecipanti (erano stati 9.000 nel 2024) suddivisi in 1.328 squadre per un totale di 4 milioni di chilometri coperti, tra camminata, corsa e bicicletta. Più di 10 volte la distanza tra la Terra e la Luna[1], circa 100 giri intorno alla Terra lungo l’equatore[2] per un risparmio di circa 200 tonnellate di di CO2 equivalente al beneficio prodotto dalla piantumazione di circa 19.000 alberi[3].

Le aziende italiane, tra cui figurano anche nomi noti come KPMG, Refresco, Abstract, Planetek Italia, Gruppo Enercom e Assimoco hanno contribuito a raccogliere un totale circa 113.000 euro per i progetti di Azione Contro la Fame in Italia e forte è stato l’entusiasmo raccolto tra i partecipanti.

In particolare, il 100% dei partecipanti ha fornito feedback positivi, definendo la sfida “entusiasmante, divertente, impegnativa e utile”, l’81% dei partecipanti ha dichiarato di avere adottato uno stile di vita più attivo durante la Challenge rispetto al solito, mentre l’82% ha confermato un rafforzamento della coesione nel proprio team o azienda. Infine, oltre il 90% ha dichiarato di sentirsi maggiormente consapevole sulla povertà alimentare, mentre il 97% dei partecipanti ha espresso il desiderio di partecipare all’edizione successiva.

Un’iniziativa di questo tipo ha un impatto significativo non solo sul benessere delle persone nel breve periodo, ma anche nel lungo periodo, migliorando le relazioni e il lavoro di squadra, nonché aumentando la capacità delle aziende di farsi co-creatrici di valore sociale.

“La Challenge di Azione Contro la Fame è il momento dell’anno più atteso, in cui le nostre persone possono prendersi cura di se stesse facendo sport, divertendosi e allo stesso tempo contribuire al contrasto alla fame nel Mondo. Un win win travolgente, che rafforza lo spirito di squadra e ci appassiona” ha dichiarato Marvin Omokaro, Corporate Social Responsibility di KPMG, azienda che partecipa all’iniziativa dal 2019.

“Abbiamo riscontrato un grande entusiasmo tra i colleghi. L’iniziativa si inserisce nel nostro impegno per il benessere aziendale, promuovendo attività che favoriscono la salute psico-fisica delle nostre persone. Al tempo stesso, ci ha permesso di sensibilizzare su realtà che vivono ogni giorno situazioni di emergenza. In queste quattro settimane abbiamo visto partecipazione, curiosità e spirito di squadra. Siamo orgogliosi di aver aderito e speriamo sia solo l’inizio di un percorso condiviso” ha dichiarato Stefano Zani, HR Director diRefresco, realtà che ha partecipato per la prima volta a #ConnectedAgainstHunger.

“Coinvolgere le persone e invitarle a contribuire, ciascuna con il proprio impatto, è una delle nostre finalità principali. Questa iniziativa è pensata proprio con l’obiettivo di consentire, passo dopo passo, a ogni individuo di vedere riconosciuto il proprio diritto a una vita senza la fame e testimonia la necessità di coniugare al meglio strumenti digitali, spirito innovativo e impegno sociale per ottenere dei risultati concreti nella lotta contro la povertà alimentare in Italia e nel mondo. Solo attraverso l’impegno collettivo e quotidiano possiamo generare un cambiamento duraturo, cambiamento che passa anche attraverso la collaborazione e la dedizione condivisa di migliaia di aziende e dipendenti italiani” – sottolinea Simone Garroni, Direttore generale di Azione contro la Fame.

Azione Contro la Fame desidera ringraziare tutte le aziende partecipanti, i dipendenti coinvolti e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’edizione 2025 della Digital Challenge #ConnectedAgainstHunger, dimostrando che attraverso la collaborazione e l’innovazione è possibile fare la differenza nella lotta contro fame e cambiamenti climatici.

VIDEO FINALE DIGITAL CHALLENGE 2025: https://www.youtube.com/watch?v=616Z2sRWFHM&t=1s

Azione Contro la Fame | www.azionecontrolafame.it

Azione Contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale impegnata a garantire a ogni persona il diritto a una vita libera dalla fame.Specialisti da 46 anni, prevediamo fame e malnutrizione, ne curiamo gli effetti e ne preveniamo le cause. Siamo in prima linea in 56 paesi del mondo per salvare la vita dei bambini malnutriti e rafforzare la resilienza delle famiglie con cibo, acqua, salute e formazione.Guidiamo con determinazione la lotta globale contro la fame, introducendo innovazioni che promuovono il progresso, lavorando in collaborazione con le comunità locali e mobilitando persone e governi per realizzare un cambiamento sostenibile. Ogni anno aiutiamo 21 milioni di persone.

Redazione