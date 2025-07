Sventato incendio in un supermercato a Cassano Magnago, in provincia di Varese

(mi-lorenteggio.com) Varese, 2 luglio 2025 – Questa notte, intorno alle 3:00, una segnalazione di incendio perveniva alla centrale operativa Sicuritalia, che provvedeva immediatamente ad inviare le pattuglie di Guardie Giurate. Una volta sul posto, le Guardie Giurate accertavano un principio di incendio in atto, testimoniato dalla sirena di allarme in funzione e da una nube di fumo denso che proveniva dall’interno della struttura commerciale, pur non riscontrando fiamme visibili dal piazzale esterno. Una situazione di pericolo che innescava la richiesta di immediato intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine.

Prontamente giunti in loco, i Vigili del Fuoco provvedevano a domare l’incendio, procedendo ad accurato controllo interno del supermercato, Dai primi accertamenti pare che le fiamme siano state generate da un corto circuito di un quadro elettrico, e si sarebbe propagate verso bancali e cartelloni di carta presenti nelle vicinanze.

Il rogo è stato domato. Eventuali danni in fase di quantificazione.

L’attività lavorativa è ripresa regolarmente questa mattina.

Redazione