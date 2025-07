UNA INCOERENZA POLITICA CHE LASCIA PERPLESSI

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 2 luglio 2025. Esprimiamo grande stupore per l’atteggiamento contraddittorio di chi, dopo aver promosso modifiche al regolamento edilizio volte a tutelare rondini, rondoni e pipistrelli, ha poi scelto di votare

contro il provvedimento che recepiva esattamente quanto proposto.

La maggioranza ha accolto con serietà e responsabilità il tema, condividendo lo spirito della

proposta e lavorando insieme alla LIPU per tradurla in una norma concreta, efficace e coerente

con la salvaguardia della biodiversità urbana, nel rispetto delle indicazioni tecniche e scientifiche

delle associazioni ambientaliste.

Il voto contrario degli stessi proponenti, dunque, appare non solo sorprendente, ma anche lesivo

del senso stesso dell’iniziativa, svuotandola di significato e confondendo i cittadini su temi che

richiedono invece chiarezza, coerenza e senso istituzionale.

La tutela della fauna selvatica, in particolare di specie sempre più minacciate dall’urbanizzazione,

non dovrebbe essere oggetto di strumentalizzazione politica. È un dovere comune e trasversale

che merita impegno sincero, non giochi di posizione.

L’Amministrazione conferma la volontà di proseguire su questa strada con serietà e trasparenza,

mettendo al centro il bene comune e la qualità ambientale del nostro territorio.

Partito Democratico di Legnano

Insieme Per Legnano

Legnano Popolare

RiLegnan