APPROVATO IL PIANO ATTUATIVO DELL’AREA CASCINA GATTI OVEST

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 3 luglio 2025 – La Giunta comunale ha approvato il Piano attuativo relativo all’area di Borgo Cascina Gatti Ovest, lungo via Volontari del Sangue, un progetto che rappresenta un passo importante nel processo di riqualificazione urbana e ambientale di Sesto San Giovanni.

Il Piano prevede la realizzazione di sei edifici residenziali lungo la via, contribuendo ad ampliare e qualificare l’offerta abitativa della città. Uno degli elementi centrali del progetto è la valorizzazione del verde urbano: nella parte sud dell’ambito è prevista un’ampia area in cessione al Comune, destinata alla creazione di un parco urbano in continuità con il Parco Rurale esistente, rafforzando così la rete ecologica cittadina.

L’intervento comprende inoltre la riqualificazione del fronte stradale lungo via Volontari del Sangue, da via Marx a via Campestre, con il potenziamento della mobilità dolce attraverso nuovi percorsi ciclo-pedonali in sede protetta, a beneficio della sicurezza e della sostenibilità degli spostamenti quotidiani.

Soddisfatto il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano: “Si tratta di un intervento strategico di rigenerazione urbana che coniuga sviluppo urbano e qualità della vita, con particolare attenzione al verde pubblico, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza. È un ulteriore passo avanti verso una città sempre più moderna, inclusiva e orientata al futuro, in linea con l’azione programmatica di questa Amministrazione.”

Il piano determina oneri di urbanizzazione per un totale complessivo di € 1.363.720,12, risorse che saranno reinvestite per il miglioramento dei servizi pubblici e delle infrastrutture cittadine.