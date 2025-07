BYD fornisce 150 Dolphin a E-VAI, la società di mobilità sostenibile del gruppo FNM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 Luglio 2025 – Nuovi mezzi a basso impatto ambientale per E-VAI, la società di mobilità sostenibile del gruppo FNM, che rinnova la propria flotta con 150 auto elettriche BYD DOLPHIN che andranno a sostituire parte di quelle dell’attuale parco veicoli, composto da 400 autovetture, tutte a basso impatto ambientale. I nuovi mezzi elettrici entreranno gradualmente nella flotta aziendale e inizieranno il proprio servizio già dai prossimi giorni.

PRIMA CONSEGNA – A sottolineare l’importanza di questa partnership tra le due aziende è stata la presenza di Alfredo Altavilla, Special Senior Advisor BYD per l’Europa, alla cerimonia di consegna delle prime DOLPHIN, avvenuta il giorno 1 luglio nella sede di BYD a Milano. BYD con questa operazione allarga le proprie attività aprendosi anche al mercato delle flotte del car sharing con una proposta di modelli in grado di soddisfare le più diverse esigenze di mobilità cittadine.

“Questa partnership è un ulteriore passo nella strategia di espansione di BYD, con l’obiettivo di presidiare tutti i canali del mercato” – ha dichiarato Alfredo Altavilla, Special Senior Advisor BYD per l’Europa – “L’intera fase di sviluppo della gamma BYD è in linea con gli standard europei. Ogni modello è un concentrato di tecnologia avanzata e allo stesso tempo user friendly, con una proposta economica che non ha uguali nel panorama automobilistico attuale che rende le vetture BYD accessibili a tutti i clienti”.

“Abbiamo cercato vetture in grado di garantire caratteristiche che riflettano quelle che sono le esigenze attualmente richieste dal mercato: affidabilità, comfort, sicurezza e basso impatto ambientale” – commenta Luca Pascucci, direttore generale di E-VAI – “Una scelta all’insegna dell’innovazione tecnologica nel segmento del corporate car sharing grazie a vetture in grado di muoversi tanto nei centri storici delle nostre città quanto nei percorsi extraurbani”.

CORPORATE CAR SHARING – Le BYD DOLPHIN saranno inserite prevalentemente all’interno del servizio corporate car sharing di E-VAI rivolto alla pubblica amministrazione, agli enti e alle imprese. Grazie a questa soluzione di smart mobility sarà possibile semplificare la gestione della mobilità dei propri dipendenti, ottimizzando i costi attraverso la condivisione delle vetture. Inoltre, le auto del corporate car sharing E-VAI possono essere incluse nei programmi di welfare aziendale.

PRIMI CLIENTI – BCC Barlassina, banca fortemente radicata nel territorio della Brianza, consoliderà il proprio rapporto con E-VAI accogliendo nella propria flotta diverse unità delle BYD Dolphin Surf. Dal 2022 BCC utilizza le automobili del corporate car sharing di E-VAI per le missioni aziendali del proprio personale. Inoltre, i veicoli sono messi a disposizione, nella formula del car sharing, anche dei propri clienti e dei cittadini per utilizzo privato, contribuendo così a una mobilità condivisa e sostenibile sul proprio territorio. Nell’ambito della pubblica amministrazione sarà il comune di Arese tra i primi ad integrare nella propria flotta dei veicoli BYD da mettere a disposizione dei propri dipendenti per le attività degli uffici comunali di giorno e dei propri cittadini la sera e il week-end.

BYD DOLPHIN – La nuova BYD DOLPHIN ridefinisce la mobilità urbana con un mix di tecnologia, sicurezza e design all’avanguardia. Dotata di sistema di navigazione di serie, connettività 4G e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, offre un’esperienza di guida ultra-smart, arricchita da controllo vocale intelligente e aggiornamenti Over-The-Air (OTA) per restare sempre al passo con le ultime innovazioni. Grazie all’apertura NFC senza chiavi e al controllo remoto dell’aria condizionata, la praticità è garantita in ogni condizione. La tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) trasforma l’auto in una vera e propria stazione di alimentazione mobile, ideale per attività all’aperto. Cuore pulsante della DOLPHIN è la Blade Battery di BYD, tra le più sicure al mondo dopo test estremi. Gli interni puntano sulla semplicità con comandi integrati in uno slider tattile intuitivo. Il design “Ocean Aesthetics”, con linee fluide e profilo sofisticato, esalta l’aspetto dinamico di questa city car 100% elettrica, simbolo di libertà e sostenibilità.