Como, attività a contrasto dei flussi migratori irregolari a bordo dei treni: identificate 36 persone

(mi-lorenteggio.com) Como, 3 luglio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella mattina di ieri, ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei flussi migratori irregolari, anche con riferimento alle tratte ferroviarie, incrementando i controlli sulla linea italo-svizzera.

Alla luce di ciò, il 23 giugno scorso si è tenuto un tavolo tecnico in Questura a Como, dove il Questore di Como, assieme al Questore di Varese, al Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria della Lombardia e al Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, hanno concordato l’effettuazione del servizio straordinario di controllo del territorio, nello specifico finalizzato al contrasto dei flussi migratori irregolari a bordo dei treni della tratta Milano-Como e Como-Milano.

Dalle prime ore del mattino di ieri infatti, equipaggi della Questura di Como, della Polizia Ferroviaria di Milano e Como e del Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, si sono dislocati tra la stazione di Como San Giovanni, che interessa la linea delle Ferrovie dello Stato e quella di Como Lago, che interessa invece la linea delle Ferrovie Nord Milano.

Sono state effettuate scorte a bordo treno e identificate 46 persone, 31 delle quali extracomunitari, 3 i soggetti con precedenti di polizia e uno privo di documenti di identità, che è stato debitamente accompagnato in Questura per la sua identificazione.

Una volta in Questura l’uomo, un pakistano del 1989 è risultato essere stato preso in carico dall’hotspot di Lampedusa l’11 giugno scorso ed essere stato poi trasferito in una comunità della provincia di Monza e della Brianza, in quanto richiedente protezione internazionale.

Nelle prossime settimane verranno ripetuti servizi con le medesime finalità e modalità.

Redazione