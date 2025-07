Ferrarese – Fd’I: “Depositata mozione per installare rilevatori di Decibel in ogni esercizio di somministrazione nelle aree della movida”

(mi-lorenteggio.com) Milano – 3 luglio 2025 – “A seguito del sopralluogo svolto su invito bipartisan da parte del “Comitato del Lazzaretto”, lo scorso 21 giugno tra Via Melzo e Via Lecco in orario serale, ho deciso di depositare una mozione per richiedere di installare rilevatori di decibel con indicatore luminoso fuori da ogni locale che somministra alcolici e sia oggetto della movida, nelle aree delineate dal Comune di Milano.

A fronte dell’ennesima ordinanza Sindacale emanata e diffusa dal Comune di Milano per intervenire nelle aree soggette ad alta frequentazione, consumo di alcolici e -troppo spesso- sostanze stupefacenti, dove il disturbo della quiete pubblica regna, paradossalmente indisturbato, sono certo che si debba intervenire in maniera decisa e permettendo alla Polizia Locale di valutare con immediatezza il volume rilevato dal rumore antropico e rilasciato dalle casse acustiche di numerose attività, con conseguenti disagi e disturbi della quiete pubblica.

La mozione propone di studiare delle vere e proprie linee guida utili a replicare il progetto già adottato in numerose capitali europee, con la finalità di avere un riscontro diretto sulle emissioni sonore, scomputare gli oneri alle attività pur responsabilizzando i gestori ed ottimizzare i compiti della Polizia Locale, rendendo finalmente vivibili le vie limitrofe a Porta Venezia, trasformate negli ultimi anni in sfogatoio sociale senza regole.

Misure simili potrebbero essere applicate anche in ulteriori aree dedicate al divertimento, laddove segnalate da numerosi residenti con formule di riconoscimento oggettive e di individuazione inopinabile delle problematiche che attanagliano il riposo dei nostri quartieri, garantendo al tempo stesso un divertimento sostenibile, misurato e regolamentato.

Ritengo fondamentale il diritto alla socialità, ma rispettando ancor prima il diritto al riposo e ad una vita sana per migliaia di milanesi, che finalmente con misure di rilevazione ed interventi mirati, potranno veder riconosciute le tutele che meritano, magari evitando al Sindaco Sala ulteriori ordinanze e brutte figure annesse.”