In arrivo il secondo Annual Meeting dell’NbS Italy Hub: appuntamento l’8 e 9 luglio 2025 a Milano

Soluzioni verdi per territori più vivibili: esperti a confronto su cambiamento climatico, qualità dell’aria e rigenerazione urbana

Milano, 3 luglio 2025 – Si terrà a Milano, l’8 e 9 luglio 2025, il secondo Annual Meeting dell’NbS Italy Hub, nato nel 2023 nell’ambito del progetto europeo Horizon NetworkNature. L’Hub, che riunisce 17 partner fondatori tra università e amministrazioni locali, è coordinato dall’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRET) e, in soli due anni, è diventato un punto di riferimento per la comunità italiana e internazionale delle Nature-based Solutions (NbS).

L’edizione 2025 dell’Annual Meeting sarà dedicata al tema della rigenerazione territoriale attraverso le soluzioni basate sulla natura, con un focus specifico sull’ambiente urbano. Designers, imprenditori, ricercatori ed esponenti della pubblica amministrazione si confronteranno su come le NbS possano contribuire ad affrontare questioni cruciali come il cambiamento climatico, la qualità dell’aria, la rigenerazione economica e territoriale, lo sviluppo di una filiera produttiva e di un mercato del lavoro sostenibili, nonché la definizione di regolamenti e standard dedicati.

Il Politecnico di Milano, attraverso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU), è tra i soci fondatori della rete NbS Italy Hub sin dal 2023 e partecipa attivamente alla sua governance in qualità di membro del Consiglio Direttivo nazionale. L’Ateneo è inoltre co-organizzatore e co-finanziatore della NbS Italy Hub Week 2025, che comprende sia l’Annual Meeting che la Summer School internazionale prevista nei giorni successivi.

Nato da una collaborazione tra Città metropolitana di Milano, Politecnico di Milano (DAStU) e CNR-IRET con il contributo del National Biodiversity Future Center (NBFC), l’incontro sarà un momento chiave per condividere risultati, valutare i progressi delle NbS in Italia e rafforzare il dialogo tra i diversi attori coinvolti.

Il Politecnico di Milano attraverso il DAStU è anche co-coordinatore scientifico dell’evento dell’8 luglio. Il Dipartimento cura in particolare la poster session, che presenterà oltre 26 progetti europei a tema NbS con partecipazione italiana, e le sessioni tematiche del pomeriggio, dedicate ad ambiti strategici quali cambiamento climatico, qualità dell’aria, rigenerazione urbana e comunicazione.

“Per noi è fondamentale partecipare attivamente al network NbS Italy Hub, un impegno che portiamo avanti con convinzione sin dalla sua nascita” – afferma Eugenio Morello, Professore di Urban Planning and Design presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. “La transizione ecologica verso città e territori capaci di integrare il verde e le soluzioni basate sulla natura richiede uno sforzo collettivo e trasversale. È necessario coinvolgere l’intera filiera delle NbS: la ricerca può contribuire generando conoscenza, sviluppando soluzioni innovative; la pubblica amministrazione e il terzo settore hanno un ruolo cruciale nell’integrazione nelle politiche; il mondo delle imprese e dei professionisti è chiamato a tradurre questi approcci in impatti concreti sul territorio. In Italia questa sfida è urgente, ma abbiamo tutte le competenze per affrontarla.”

La giornata dell’8 luglio vedrà la partecipazione di speaker di rilievo, con un ricco programma di interventi, case studies, tavole rotonde, sessioni parallele e poster sessions. La giornata del 9 luglio sarà dedicata ad un tour dell’area metropolitana di Milano, durante il quale sarà possibile esplorare alcuni recenti interventi di NbS realizzati sul territorio.

9.07.2025 TOUR

Il tour offrirà l’opportunità di esplorare recenti interventi NbS nel territorio della Città metropolitana, incontrando tecnici, amministratori e attori locali coinvolti nei processi di trasformazione. Saranno condivise esperienze significative, tra successi e criticità, legate alla realizzazione di interventi che ancora faticano a rientrare nella “nuova normalità” delle opere pubbliche.

10-11 luglio 2025 NbS Summer School / Politecnico di Milano, Educafè, piazza Leonardo da Vinci 32, Milano

“From Planning to Action: A Summer School on Urban NbS for Professionals”

L’obiettivo della Summer School è fornire a funzionari pubblici e pianificatori urbani strumenti per integrare le soluzioni basate sulla natura (NbS) nella valutazione dei servizi ecosistemici e nelle strategie di sviluppo economico. La Scuola è organizzata dal Politecnico di Milano – DAStU, CNR-IRET, CNRS/LIVE-ENGEES e ALTAMIRA, con il supporto di NetworkNature, in collaborazione con NbS Italy Hub e il National Biodiversity Future Center (NBFC).

L’iniziativa è rivolta a professionisti, decisori, funzionari comunali, investitori, progettisti, esperti e giovani ricercatori. Sono attesi oltre 40 partecipanti da tutta Europa, a conferma della dimensione internazionale dell’iniziativa e del ruolo centrale del Politecnico nella formazione e nella promozione della cultura delle soluzioni basate sulla natura.

sito web https://www.nbsitalyhub.it/eventi/nbs-italy-hub-annual-meeting/