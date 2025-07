Merlata Bloom Milano e Bebek organizzano Summer Camps bilingue fino al 24 agosto, dalle 9:00 alle 18:00 sette giorni su sette, con iscrizioni modulari

Il nuovo servizio ideato per il quartiere e la città accoglie bambini dai 3 ai 10 anni, offrendo giornate di divertimento, scoperta e crescita in totale sicurezza con educatori qualificati.

Sarà attivo anche un servizio orario per i piccoli visitatori del centro.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2025 – A stagione estiva iniziata e scuole terminate, per tante famiglie è il momento di andare a caccia di soluzioni che diano supporto ai genitori nell’organizzazione delle giornate con i figli, mentre ancora lavorano: il risultato, spesso, è un collage tra brevi soggiorni fuori città con nonni o zii, oratori che durano qualche settimana e centri estivi troppo costosi o con poca flessibilità. Per l’estate 2025 Merlata Bloom Milano mette al servizio della città una nuova proposta di Summer Camps realizzata in collaborazione con Bebek, nido e scuola dell’infanzia bilingue del Comune di Pero, per offrire ai residenti del quartiere, ai dipendenti del centro e a tutta la città di Milano l’opportunità di far vivere ai propri figli non semplici giornate di intrattenimento, bensì occasioni di scoperta, crescita e divertimento in totale sicurezza, con la guida di educatori e animatori qualificati e appassionati, il tutto a prezzi accessibili e con tariffe modulabili, anche a ore.

Ogni giornata ai Summer Camps è ordinata, dall’arrivo all’uscita, in modo che bambini e ragazzi possano sentirsi accolti e a loro agio, favorendo il gioco inclusivo e coinvolgente. Il divertimento è assicurato per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni: le attività, pensate ad hoc per ogni età, permetteranno di avvicinare le discipline STEM in maniera divertente, tutti infatti potranno diventare piccoli chimici per un giorno o scienziati del corpo umano, oppure piccoli-grandi ricercatori nella natura. I veri esploratori potranno imparare a orientarsi inseguendo orme “misteriose” e a dipingere gli elementi della natura che più hanno destato la loro curiosità. Inoltre, un’ora al giorno verrà destinata allo svolgimento dei compiti delle vacanze.

La proposta estiva di Merlata Bloom Milano e Bebek è flessibile, e offre sette giorni su sette la possibilità di iscriversi a seconda delle proprie necessità: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00 la tariffa è di € 150/settimana; è anche possibile estendere il servizio fino alle 18:00, con un piccolo costo aggiuntivo. Inoltre, tutti i giorni compresi i weekend, per i clienti del centro che desiderano dedicarsi agli acquisti in modo tranquillo e sereno è disponibile un servizio orario fino a un massimo di 4 ore per i loro figli (€ 10 la prima ora e € 5 a partire dalla seconda ora), che potranno così passare momenti piacevoli e apprendere cose divertendosi. Infine, per tutti i dipendenti del Centro Commerciale è previsto uno sconto del 10% sulla quota settimanale (per la fascia oraria 9:00-16:00 dal lunedì al venerdì). Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento fino al 24 agosto tramite il seguente link: www.bebek/prenotazioni.it

Con questa iniziativa Merlata Bloom Milano e Nhood Services Italy, società internazionale di soluzioni immobiliari incaricata della gestione del mall, rinnovano il loro impegno nella promozione dei valori ESG nel contesto urbano, con particolare attenzione alla dimensione sociale, diventando un punto di riferimento e un presidio di servizio per tutte le persone che durante il periodo estivo restano in città, in particolare per i genitori che lavorando anche ad agosto si trovano in difficoltà nella gestione dei figli. Merlata Bloom Milano e Nhood scelgono così di valorizzare le relazioni con i partner del territorio per offrire servizi di valore trasformando gli spazi retail in luoghi di vita sostenibili e sempre più a servizio della comunità.