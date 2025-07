MILANO È VIVA NEI QUARTIERI 2025. 8 FESTIVAL E 25 RASSEGNE PER UN’ESTATE DIFFUSA TRA CULTURA, PROSSIMITÀ E PARTECIPAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2025 – Con Milano è Viva nei Quartieri 2025, la città si prepara a vivere un’estate all’insegna dello spettacolo dal vivo, della cultura condivisa e dell’inclusione sociale. Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il palinsesto promosso dal Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, che animerà fino al 31 ottobre tutti i Municipi cittadini con una programmazione capillare, partecipata e accessibile. In cartellone oltre 30 progetti tra 8 festival municipali e 25 rassegne ed eventi diffusi.



Un Bando per la cultura di prossimità

La programmazione 2025 nasce da un avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano a marzo 2025, volto a selezionare proposte culturali in grado di valorizzare il tessuto sociale e culturale dei quartieri attraverso il teatro, la musica, la danza, il circo e le arti performative.



Per questa quarta edizione, il progetto è sostenuto da un finanziamento del Ministero della Cultura pari a 1.155.013,73 euro, ed è suddiviso in due sezioni:

Festival nei Municipi (2–9): 8 festival multidisciplinari, ciascuno realizzato in un diverso municipio

Eventi e attività diffuse nei quartieri periferici: 25 rassegne e progetti culturali che portano lo spettacolo dal vivo in cortili, mercati, parchi, scuole, biblioteche, case popolari e luoghi informali.

“Milano è Viva è oggi un modello riconosciuto di cultura partecipata e diffusa – dichiara Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura -. Non si tratta solo di portare eventi nei quartieri, ma di creare connessioni, protagonismo, partecipazione. Con questa edizione 2025 continuiamo a investire su una cultura che nasce dal basso e che coinvolge, unisce, trasforma”.



I Festival di Milano è Viva 2025

Otto festival per otto Municipi, escluso il centro storico, capaci di attivare comunità, riscoprire luoghi e stimolare nuove forme di partecipazione culturale:

“Mud – Milano Urban Dance Festival” di Associazione Contart – dal 26 al 30 giugno, Municipio 7

Una festa della danza urbana e contemporanea nei parchi di Baggio, Quarto Cagnino e Forze Armate: 55 eventi gratuiti tra spettacoli, laboratori, parate musicali, jam session e silent disco.

“M’Incanto” di Pane e Mate – dal 9 luglio al 25 ottobre, Municipio 8

Un festival multidisciplinare all’aperto, tra teatro, musica, danza, circo e installazioni nei quartieri QT8, Gallaratese, Quarto Oggiaro e Villapizzone, con un forte focus sull’inclusione e l’accessibilità.

“La città senza porte” del Teatro Menotti – dal 12 al 27 settembre, Municipio 4

Un festival diffuso che porta il teatro dove manca: nelle vie, nei cortili, nei mercati di Corvetto, Rogoredo e Porto di Mare. Tra chapiteaux e grandi spettacoli, torna un’idea di cultura come bene comune.

“Godai Fest” di Associazione Olinda – 20 e 21 settembre, Municipio 9

Un grande evento multidisciplinare all’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, con una programmazione ispirata ai 5 elementi della cultura orientale. Musica, performance, arte visiva e comunità si intrecciano in un hub creativo all’aperto.

“Milano, la città che sale” di Musicamorfosi – dal 13 luglio al 30 ottobre, Municipio 3

Un viaggio musicale tra mercati rionali, piazze e case popolari, tra Città Studi, Lambrate, Ortica e Acquabella. Una rassegna che mescola suoni del mondo e socialità urbana, tra brass band e bus musicali.

“Imagine” del Teatro Carcano – dal 2 al 6 settembre, Municipio 5

Il “Festival delle connessioni umane” torna nella futuristica Piazza Olivetti con spettacoli, laboratori, camminate narrative, dj set e incontri sul tema della speranza e della qualità delle relazioni.

“ImPacta Festival. Le arti per i diritti” di Pacta Arsenale dei Teatri – dal 9 settembre al 4 ottobre, Municipio 6

Il festival multidisciplinare propone 35 eventi tra spettacoli in prosa e musica dal vivo, danza, comicità, animazioni e installazioni; cuore del festival piazza Donne Partigiane.

“Fuori Asse” di Quattrox4 – dal 19 al 21 settembre, con anteprima il 21 giugno, Municipio 2

Il festival del circo contemporaneo torna all’Anfiteatro della Martesana con acrobazie, poesia aerea, spettacoli per tutte le età e laboratori diffusi tra Gorla e il quartiere Adriano.

I 640mila euro destinati a questa sezione del bando sono stati ripartiti ugualmente a sostegno delle otto rassegne, che hanno ricevuto 80mila euro ciascuna.

Le domande ricevute per la sezione Festival sono state 13 (come nel 2024).



25 Rassegne di spettacolo diffuse in tutta Milano

Oltre ai Festival, 25 progetti culturali selezionati dal bando completano il palinsesto: teatro partecipato, cineconcerti, silent poetry, performance itineranti, musica barocca, danza nei cortili, laboratori con le comunità, mostre, installazioni e incursioni nei mercati e nelle scuole.

Il programma si svolgerà fino alla fine del mese di ottobre con centinaia di appuntamenti gratuiti pensati per tutte le età, in una rete diffusa di parchi, piazze, biblioteche, cascine, cortili, spazi culturali e luoghi informali in tutti e 9 i municipi.

Ai 25 soggetti che hanno presentato progetti di rassegne ed eventi diffusi nei quartieri sono stati assegnati – in ordine di graduatoria e fino a esaurimento dei fondi – i restanti 515.013,73 euro. Nel 2025 sono state ricevute 52 proposte per le rassegne e gli eventi diffusi (lo scorso anno erano 74).