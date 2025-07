Prospettiva Salute 2025: il futuro della sanità passa da Bergamo

Presentata presso la sede dell’Agenas: oltre 100 relatori e 19 sessioni per ridisegnare il Servizio Sanitario Nazionale tra innovazione, governance e comunità

(mi-lorenteggio.com) Roma, 3 luglio 2025 – Due giorni di lavori, 19 sessioni tematiche, oltre 100 relatori e centinaia di professionisti attesi da tutta Italia e dall’estero.

Sono questi i numeri dell’edizione 2025 di Prospettiva Salute, in programma a Bergamo il 13 e 14 ottobre, presentata questa mattina a Roma, presso la sede dell’AGENAS.

Presenti, fra gli altri, gli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale); il direttore generale dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), Massimo Lombardo; il direttore generale di ATS Bergamo, Massimo Giupponi; il direttore generale di AGENAS, Giulio Siccardi; il direttore amministrativo di AIFA, Giovanni Pavesi; i presidenti di Federsanità Piemonte, Carlo Picco; Veneto, Domenico Scibetta e Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Napoli; il professor Lorenzo Mantovani dell’Università Milano-Bicocca – Fondazione Charta, il presidente della stessa, Francesco Conti; nonché una delegazione del Ministero della Salute e Andrea Fabris, DG Atalanta Calcio e ⁠Maria Luisa Pacelli, direttore dell’Accademia Carrara.

Promossa da ATS Bergamo, AREU e Fondazione Charta, in collaborazione con ANCI Lombardia Salute e le Federsanità di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Prospettiva Salute si propone come un grande laboratorio di dialogo e innovazione per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

Un’iniziativa che si configura come spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, imprese e comunità locali, con l’obiettivo di co-progettare modelli innovativi di governance e assistenza, promuovere buone pratiche e rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli del sistema sanitario e sociosanitario.

Dichiarazioni istituzionali

Massimo Lombardo, Direttore Generale AREU:

“Riprendiamo il filo del discorso che avevamo iniziato lo scorso anno e che ci aveva fornito spunti molto interessanti. AREU nasce con l’emergenza urgenza come ‘core business’, anche se nel tempo Regione Lombardia ci ha affidato compiti diversi spingendoci a collaborare sempre più strettamente con tutta la rete territoriale e implementando il ruolo dell’Agenzia in diverse attività particolarmente significative, tra le quali il coordinamento del procurement delle donazioni e la gestione dei trapianti d’organo. In questa edizione abbiamo pensato di puntare proprio sul tema della donazione che presenta aspetti eticamente molto rilevanti. Donare è un atto di generosità che salva vite umane, cambiando radicalmente la prospettiva’ dei pazienti riceventi. Questo è il contesto giusto per ribadirlo e per condividere buone pratiche, messe in atto sia Italia che in altri paesi europei. AREU si occupa anche di innovazione e Prospettiva Salute da questo punto di vista è un importante incubatore e volàno. Siamo fiduciosi che l’edizione di questo autunno sarà un’importante occasione di confronto per tutti i professionisti che operano nel mondo della sanità”.

Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia:

“Come Regione Lombardia siamo orgogliosi di essere presenti a questo appuntamento. In un momento così importante per la sanità, vogliamo essere propositivi ed utili e Prospettiva Salute potrà essere un laboratorio di interessanti iniziative da portare a compimento. I temi della prevenzione e della cura delle persone – di cui ho sentito parlare oggi e di cui si parlerà – sono temi in linea col nostro mandato e con i nostri obiettivi. In una Sanità che esprime professionalità importanti, sono punti su cui lavorare insieme”.

Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing sociale Regione Lombardia:

“Prospettiva Salute è una progettualità che deve avere momenti di sintesi su ciò che è stato fatto e partire con nuove iniziative. Anche il mio Assessorato sta lavorando e porteremo a Bergamo le tante iniziative che stiamo attuando per rispondere con pragmatismo all’emergenza abitativa. Prospettiva Salute può avere un ampio respiro, come iniziativa da esportare a livello nazionale.”

Massimo Giupponi, Direttore Generale ATS Bergamo:

“Prospettiva Salute esprime la vocazione di ATS Bergamo: coinvolgere stakeholder territoriali, nazionali ed esteri, con interessanti punti di incontro pubblico-privato, per far nascere progetti concreti e attuabili, favorendo il supporto che le nuove tecnologie sono e saranno sempre più in grado di darci. L’obiettivo è sempre il benessere della comunità, il filo conduttore che ci ha portato a strutturare questo percorso. Intendiamo, come organizzatori, far conoscere l’impatto di alcune progettualità avviate nel 2024, farne toccare con mano i risultati; nell’edizione 2025 consolideremo alcuni temi e ne verranno lanciati altri, come ponte per l’edizione 2026, per contribuire a un Servizio Sanitario al passo con l’evolversi della società, capace sia di proporre sia di agire.”

Giulio Siccardi, Direttore Generale f.f. AGENAS:

“Agenas ha accolto con grande interesse l’iniziativa Prospettiva Salute, promossa nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche, quale importante occasione di confronto sui progetti che mirano non solo all’assistenza sanitaria, ma anche alla promozione e al mantenimento della salute delle persone. La partecipazione di realtà come l’Atalanta Calcio e l’Accademia Carrara di Bergamo testimonia quanto sia cruciale affrontare i temi della prevenzione e della salute in ogni fase della vita dei cittadini e dei pazienti. Crediamo che iniziative di questo tipo siano fondamentali per promuovere una cultura della salute integrata e diffusa in modo equo su tutto il territorio nazionale. Siamo lieti di contribuire attivamente a questo dibattito.”

Francesco Conti, Presidente Fondazione Charta:

“Con la seconda edizione di Prospettiva Salute abbiamo voluto mettere al centro del confronto il ruolo delle Regioni nella governance dei farmaci e dei dispositivi medici, un tema cruciale per garantire sostenibilità, equità di accesso e innovazione nei sistemi sanitari. Il dialogo tra istituzioni, operatori sanitari, imprese e la presenza importante delle associazioni di pazienti è fondamentale per costruire modelli condivisi e realmente operativi.”

Le sessioni di Bergamo (13–14 ottobre 2025)

Il programma prevede 19 sessioni tematiche che spaziano dalla governance sanitaria alla clinica, dalla ricerca alle pratiche sociali. Tra i temi: sanità integrativa, prevenzione, trapianti, nutraceutica, metabolomica, innovazione in emergenza, AI, telemedicina, riabilitazione, caregiver, dolore cronico, sport, salute mentale, dialoghi internazionali su primary e community care, sostenibilità, farmaci, dispositivi medici e inclusione.

Ogni sessione sarà uno spazio di confronto aperto a istituzioni, professionisti, aziende, fondazioni, università e terzo settore. È prevista anche una sessione internazionale con la condivisione di esperienze e contributi europei.

Il Premio “Progetti Prospettiva Salute”

Tra le novità di quest’anno, il lancio del Premio Progetti Prospettiva Salute, destinato a valorizzare le migliori soluzioni di digital health realizzate da aziende sanitarie pubbliche e private del Nord Italia. I progetti vincitori saranno pubblicati su una rivista scientifica di rilievo; tutti saranno raccolti in un book digitale e diffusi tramite i canali ufficiali degli organizzatori.