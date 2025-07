Rho. Al cimitero centrale pronti trecento nuovi ossari

Sorti accanto ai primi cento e poco lontano dai 68 nuovi loculi del lotto 13

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 luglio 2025 – Un anno fa, nel mese di agosto, di fronte alla carenza di loculi disponibili al cimitero centrale, l’Amministrazione comunale realizzò loculi temporanei per accogliere eventuali defunti in attesa di sepoltura definitiva. Fu una decisione presa in emergenza, a fronte di un incremento dei decessi e della mancanza di spazi già attrezzati.

Nell’autunno 2024 partirono i lavori per la realizzazione di 68 nuovi loculi e di un centinaio di ossari, al cimitero centrale, oltre a 16 nuovi loculi al cimitero di Terrazzano. In fase di cantiere si sono moltiplicati gli ossari, di fatto utili per la sepoltura di urne cinerarie e quindi in caso di cremazione del defunto, scelta sempre più diffusa tra la popolazione. In via Redipuglia si sono aggiunti di fatto 300 ossari, andando a utilizzare un corridoio a lato del grande blocco sulla sinistra rispetto all’ingresso. Ciascuno può contenere o una cassetta di ossa, in seguito a esumazione, o una doppia urna cineraria. Questa disponibilità di spazi permette di effettuare le previste esumazioni giunte a conclusione del ciclo di sepoltura in terra.

Sulla destra, dietro il blocco più recente, sono utilizzati da febbraio anche i 68 nuovi loculi, anche lì nati sfruttando spazi non occupati fino a un anno fa. Sono strutture particolari, prefabbricate in carpenteria metallica. Una griglia in profili di acciaio regge loculi in polietilene che sono stati rivestiti in marmo bianco di Carrara e accoglieranno la lapide che la famiglia potrà incidere per il proprio caro. Si tratta di una soluzione innovativa e molto più igienica di quelle utilizzate in passato.

“Abbiamo fatto fronte all’emergenza e provveduto a fornire spazi per le sepolture – commenta il Vicesindaco e Assessore ai Servizi cimiteri Maria Rita Vergani – Si sono cercate soluzioni innovative che permettono di accelerare i tempi di costruzione. Ringrazio l’impresa per avere lavorato con attenzione anticipando anche le scadenze dei cronoprogrammi. In questi mesi, grazie anche alle esumazioni previste, non siamo più di fronte a una carenza di spazi e confidiamo che non siano necessari a breve altri interventi”.

Nella foto i nuovi ossari nei pressi dell’ingresso di via Redipuglia