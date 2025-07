Tutto sul colloquio di lavoro: workshop martedì 8 luglio all’Afolmet Red Point di Corbetta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2025 – Prepararsi al meglio per affrontare un colloquio di lavoro, valorizzando competenze, esperienze e potenzialità. Se ne parlerà martedì 8 luglio, alle 14, nel workshop gratuito “Colloquio di lavoro? Ecco come arrivare preparati e conquistare i recruiter! ”, organizzato all’Afolmet Red Point di Corbetta.

Durante l’incontro, gli esperti di Afol Metropolitana spiegheranno come leggere e interpretare un annuncio di lavoro, come presentarsi nel modo più efficace ai recruiter, come rispondere alle domande senza farsi trovare impreparati e come comunicare con il corpo, oltre che con le parole.

Uno spazio importante sarà dedicato alla simulazione di colloqui, un allenamento per prendere confidenza con il momento della selezione, superare l’ansia e imparare a gestire imprevisti e domande “difficili”. Si parlerà di come prepararsi per un colloquio online e di cosa fare per lasciare una buona impressione.

L’iniziativa è la quarta promossa nell’ambito dei servizi gratuiti dell’Afolmet Red Point di Corbetta, lo spazio dedicato al lavoro, orientamento e formazione, aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in via Verdi 26.

All’interno del Red Point, le persone possono trovare orientamento e coaching professionale personalizzato, percorsi per l’autoimprenditorialità, supporto nella scelta dei corsi di formazione, attraverso le opportunità del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e un sostegno per candidarsi anche alle offerte di lavoro aggiornate della banca dati di Afol Metropolitana.

martedì 8 luglio ore 14

Afolmet Red Point

via Verdi 26 Corbetta

Iscriviti su afolmet.it

Per informazioni email sviluppolavoro-ovestmilano@afolmet.it