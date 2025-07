WELFARE. IL COMUNE VARA IL NUOVO SISTEMA DI RETTE E CONVENZIONAMENTO PER LE COMUNITA’ PER MINORI E I NUCLEI BISOGNOSI DI TUTELA

Bertolé: “Un percorso che ci ha portati ad aumentare in modo significativo la retta intervenendo non solo sull’aspetto economico, per riconoscere l’impegno dei lavoratori, ma anche sulle modalità di accoglienza, diversificando e qualificando l’offerta per garantire maggiori tutele per le persone accolte”

Milano, 3 luglio 2025 – Il Comune di Milano rivede e aggiorna il sistema delle rette e dell’offerta di accoglienza per minori soli e nuclei in difficoltà per garantire maggiori tutele alle persone accolte e riconoscere lo sforzo di lavoratrici e lavoratori. Con una delibera approvata dalla Giunta, l’Amministrazione ha dato il via a un importante cambiamento nelle unità di offerta residenziale per ospitare i minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per cui l’autorità giudiziaria ha disposto l’accoglienza al di fuori della famiglia di origine, i minori stranieri non accompagnati, i nuclei genitore-figlio bisognosi di tutela e protezione e i giovani neomaggiorenni che hanno bisogno di un accompagnamento verso l’autonomia.

L’aggiornamento del sistema è frutto di un lungo percorso di confronto con il Tavolo dei rappresentanti del Forum del Terzo settore e prende atto della domanda crescente di servizi di tipo residenziale, dell’intensificazione, negli ultimi anni, degli arrivi in città di minori stranieri non accompagnati e nuclei richiedenti protezione internazionale, della necessità, sempre più frequente, di collocamenti in emergenza di nuclei genitori-figli e, infine, del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo che, nel 2024, ha riconosciuto un importante e doveroso adeguamento delle retribuzioni.

Tale percorso ha portato a un’importante revisione delle tariffe corrisposte dall’Amministrazione, ma anche all’introduzione di nuove e più specifiche unità di accoglienza che prevedono una specifica attenzione per alcuni target e un potenziamento dell’intensità educativa. In particolare, la retta che il Comune di Milano corrisponderà alle comunità socio-educative per minori soli convenzionate salirà da 93 a 124 euro al giorno, mentre per le comunità educative genitore-figli arriverà da 116 a 174 euro al giorno per l’accoglienza del nucleo composto da due persone.

“Negli ultimi anni – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – abbiamo lavorato insieme al Terzo settore perché le tariffe corrisposte fossero progressivamente adeguate al bisogno dei minori soli e delle famiglie che necessitano di una specifica tutela e alla complessità crescente che devono ogni giorno affrontare le operatrici e gli operatori socio-educativi nel gestire l’accoglienza. Un percorso di confronto che ci ha portati ad aumentare di circa il 70% in media la retta che, per le comunità per minori, passa da una media di 77 euro a 124 euro in quattro anni. Una scelta che interviene non solo sull’aspetto economico, per riconoscere l’impegno dei lavoratori, ma anche sulle modalità di accoglienza, diversificando e qualificando l’offerta per garantire maggiori tutele per le persone accolte”.

Il provvedimento approvato, infatti, istituisce tipologie di accoglienza sempre più specifiche, con l’obiettivo di andare incontro alle necessità dell’utenza accolta e di avviare percorsi personalizzati verso l’autonomia. Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, ad esempio, le comunità che li accoglieranno quando i 400 posti SAI finanziati dal Governo per il Comune di Milano sono saturi saranno di quattro tipologie diverse, con una retta variabile, tra 75 e 105 euro, a seconda dell’intensità educativa: quelle per la pronta accoglienza in emergenza, quelle che prevedono accoglienza e anche un forte sostegno di tipo socioeducativo, gli alloggi per la semiautonomia e quelli per l’autonomia. Verranno attivate, inoltre, tre tipologie di soluzioni residenziali sperimentali: gli alloggi per i neomaggiorenni (48 euro al giorno), le comunità educative per adolescenti tra i 14 e i 17 anni (120 euro al giorno) e le comunità educative per nuclei monogenitoriali (164 euro al giorno). Infine, verrà attivata anche una tipologia di accoglienza specifica per i minori vittime di maltrattamenti e abusi, con un intervento educativo potenziato (138 euro al giorno).

Alla luce delle modifiche al sistema, verrà aperto un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad accreditarsi con il Comune di Milano per attivare le nuove tipologie di accoglienza. I soggetti che si presenteranno, dovranno poi firmare un patto di accreditamento e potranno avviare l’accoglienza.