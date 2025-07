Ceriano – NOTTE BIANCA

INTRATTENIMENTO

ANTONY DJ

Piazza Diaz dalle 17.00

PREMIAZIONE BORSE POETICHE 2025

a cura di “Ecolandia A.p.s.”

Piazza Diaz dalle 20.00

BALLO ED ESIBIZIONI

a cura della scuola di ballo “Freedom” di Cermenate

Piazza Diaz dalle 20.30

SETTESOTTO BAND

Piazza Diaz dalle 22.30

POKEART – “I POKEMON NELL’ARTE”

Crea e scambia le tue carte Pokémon

Biblioteca “C. Parazzini” dalle 18.30

LIBRI A SORPRESA

Adotta un libro dalla Biblioteca

“MKEY”

Piazza Lombardia dalle 21.00

“INCREASED DECAY”

Piazza Lombardia alle 21.30

“SBANDAU” COVER BAND

Piazza Lombardia dalle 22.45

“ANDREA GROSSI” DJ SET

Piazza Lombardia dalle 00.15

ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE AUTO TUNING

a cura di Thomas Bescapé

Piazzale Martiri delle Foibe

ESIBIZIONE DI KICK BOXING

a cura di “RSFC Ceriano”

Via Volta alle 17.30

ESIBIZIONE DI ZUMBA

a cura di Deborah Sibio e le sue allieve

Via Manzoni alle 21.00

BALLI CARAIBICI

a cura della scuola di ballo “Centro Studio Danze Icaro”

Via Manzoni alle 22.00

ESPOSIZIONE AUTO

a cura di “Dalma s.r.l”

Via Carducci

SPETTACOLO DI CABARET MUSICALE

a cura di “C.D.T.E. Villa Rita”

Giardinone alle 21.30

SHOW E MUSICA LIVE- Tributo ad Adriano Celentano

a cura di “Yuppi Band ” e “Lu. Na. Cafè”

Via Cadorna dalle 21.00

ESPOSIZIONE E CONCORSO AUTO D’EPOCA- Auto dei Ricordi

a cura di Gianni Pirrello

Via Cadorna

MERCATINI E STREET FOOD

a cura di “Ecolandia A.p.s.”

GONFIABILI, SEGGIOLINI VOLANTI, TRENINO, JUMP E BOLLE D’ACQUA

Giardinone dalle 15.00

TRUCCABIMBI FLUO

a cura di “Ecolandia A.p.s.”

Via Mazzini

I PAPAGAMES

a cura dell’Asilo Nido- Scuola dell’Infanzia Papaciotti

Giardino dell’Arengario alle 16.30



FOOD, DRINKS & MORE

PESCE FRITTO AL GIARDINONE

a cura di “Proloco Ceriano Laghetto”

Giardinone

NOTTE BARBECUE

Baltimora Pit Beef/ Smash Burger/ Pulled Pork/ Ibbq Trinity Limited Edition

a cura di “Ibbq Italia Aps”

Piazza Lombardia

PESCE FRITTO- STREET FOOD

a cura di “Bar Manhattan” e “Dai Bravi Ragazzi”

Via Carducci- Piazzale Martiri di Odessa

CENA SOTTO LE STELLE

a cura di “Osteria San Giuseppe”

Via I Maggio

A CENA CON GLI ALPINI

Baccalà alla vicentina con polenta abbrustolita

a cura di “Gruppo Alpini Ceriano Laghetto”

Via Cadorna

PANINO CON SALAMELLA, WURSTEL E CRAUTI, PATATINE E BIRRA

a cura del “C.D.T.E. Villa Rita”

Giardinone

CHIOSCO MOJITO

a cura di “Bar, Panineria, Focacceria Severi”

Via Mazzini ang. Via Cadorna

FRUTTA DA PASSEGGIO

a cura di “Ceriano in Festa”

Piazza Diaz

STREET FOOD

Via Mazzini

COCCOLA IL TUO PALATO CON LA NOSTRA DOLCEZZA

Popcorn/Crepes/ Zucchero filato

a cura di “Comitato Genitori”

Piazza Diaz

APERITIVO E DJ SET CON MUSICA A 360°

a cura di “Bar Manhattan”

Via Volta

BAR RISTORANTE AL PARCO

Bar estivo con area verde attrezzata

Gelati e bibite. Aperto fino alle 22.00

Via Laghetto

IL NUOVO FORNO

Gran fritto misto/ Kebab, bufala e patate al forno/ Pizza Notte Bianca/Salamella e chips di patate

Via Cadorna

PIZZA A PORTAFOGLIO

a cura di “Pizzeria Da Nonna Mimma”

Piazza Diaz

ESPOSIZIONE PRODOTTI DELL’ALVEARE

a cura di “Apicoltura Brenna”

Piazza Diaz

BAR BRASILEIRO

a cura di “Panificio Alimentari Lucy”

Via I Maggio

L’ANGOLO DELLA MODA

Abbigliamento e accessori a prezzi scontati

Via I Maggio

LA MERCERIA- Hobbistica e filati

Via I Maggio

DEA BARBER SHOP- Toelettatura e pensione per animali domestici

Aperto fino alla 1.00

Via I Maggio

TANEDA VIAGGI

Promozione viaggi e vacanze

Via I Maggio

ARCOBALENO

Articoli per parrucchieri ed estetisti con 10% di sconto

Via I Maggio

BRIOCHES

alle 2.00

Si ringraziano:

Protezione Civile Rovello Porro,

C.R.I. Alte Groane, Bibliofilando e tutte le associazioni che partecipano all’evento.

Dalma for you, Be Wonder di Tamara Profeta, Momobikes and More





Per il programma completo: https://www.comune.ceriano-laghetto.mb.it/vivere-il-comune/eventi/notte-bianca/