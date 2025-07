Comunità del Bangladesh – On. Pedullà (M5S): Necessario confrontarsi culturalmente con un popolo che contribuisce a creare legami

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2025 – Domenica 6 luglio dalle ore 16 alle ore 22, in via Neera 24, Milano, presso l’oratorio Chiesa Rossa, la Comunità del Bangladesh si riunisce per il Grande Evento Culturale e Concerto. Organizzato con il supporto di Euro Mondo Group di Mohammed Nurul Afsar. Per la prima volta sarà loro ospite l’Eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà, un’occasione speciale per celebrare la cultura del Bangladesh, promuovere il dialogo interculturale e rendere omaggio a coloro che, con il loro impegno, contribuiscono a rafforzare i legami tra le comunità.

On. Pedullà: “La comunità bengalese a Milano è una delle più numerose e attive tra le comunità immigrate provenienti dall’Asia meridionale in Italia. A Milano si stima che vivano diverse migliaia di persone bengalesi, con una crescita significativa negli ultimi vent’anni. Le nuove generazioni frequentano le scuole italiane e parlano perfettamente la nostra lingua. Sono i giovani che fanno da ponte culturale tra la tradizione bengalese e la società italiana, sono loro il vero motore dell’inclusione. Ma non dimentichiamo che molti di loro vivono una condizione precaria del lavoro, con stipendi bassi e orari lunghi. Occasioni come questa servono a favorire a raffrzare i legami e ad allontanre la discriminazione tra le comunità”, conclude l’On. Pedullà.

Redazione