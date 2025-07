CSI MILANO PORTA IL PRIMO VILLAGGIO DEDICATO ALLO SPORT INCLUSIVO IN PIAZZA SELINUNTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 Luglio 2025 – CSI Milano annuncia, a tre anni dall’inaugurazione del Selinunte Stadium, lo spazio ricreativo e multisportivo nato dalla trasformazione dell’ex mercato comunale affidato all’Associazione dal Comune di Milano, l’installazione del primo “Villaggio dello Sport inclusivo” in piazza Selinunte (parcheggio Viale Aretusa) a Milano, il prossimo sabato 5 luglio. Un appuntamento che propone attività dedicate alle persone con disabilità, integrate, libere e accessibili, dove proprio tutti avranno la possibilità di mettersi in gioco.

Il villaggio dello sport inclusivo è realizzato grazie alla preziosa collaborazione con Fondazione Mazzola Ets, che da sempre si impegna nel trasformare i contesti sfavorevoli in opportunità nuove, dove la pratica sportiva rafforza la salute e la qualità della vita delle persone fragili e con disabilità.

“Tra tutte le azioni che abbiamo proposto in questi anni a Selinunte, mancava un’iniziativa dedicata nello specifico al binomio sport e disabilità. Un tema la cui gestione è una prerogativa del Comitato Italiano Paralimpico, con cui siamo in ottimi rapporti e che sarà naturalmente partner dell’iniziativa oltre a Fondazione Mazzola, che ringraziamo per il fondamentale contributo – ha dichiarato il presidente CSI Milano Massimo Achini -. Con la proposta del villaggio dello sport inclusivo il CSI torna alle sue origini, siccome è stato apripista dello sport integrato. L’idea di installarlo proprio a Selinunte permette di fare un altro passo verso la trasformazione di questo luogo in un polo accogliente e inclusivo a 360 gradi.”

In programma una vastissima offerta di attività sportive, divertenti e formative. Dalle discipline più tradizionali agli sport paralimpici, ogni attività sarà pensata per promuovere la partecipazione e l’inclusione. Ci saranno l’Accademia Scherma Milano, sia con scherma classica e in carrozzina, atletica con l’associazione Silvia Tremolada, bocce integrate con la presenza di associazioni e istruttori, sitting volley, calcio integrato e seduto, promossi dal tavolo sport e disabilità SPRINT – Sport Per Realizzare Inclusione Nei Territori (CSI Milano – Rete TikiTaka – Consulta diocesana per la disabilità) e attività motorie per i più piccoli in collaborazione con la FIPE. Si terranno inoltre esibizioni e prove di capoeira e di skate e si potrà arrampicare sulla parete di roccia di otto metri grazie all’assistenza di tecnici specializzati Top Tribe.

Questo evento rientra nel più ampio progetto Sport Social Lab, che prevede un nuovo anno di attività sportive e ricreative rivolte a bambini, adolescenti, famiglie e a tutta la comunità. Grazie al contributo del Comune di Milano e alla collaborazione dei partner di progetto Coopi e Consorzio Sir, che aggiungeranno laboratori e attività artistiche e di accompagnamento scolastico, il CSI Milano potrà continuare, anche per tutto il 2026, ad animare la piazza e l’ex mercato interno al quadrilatero

di San Siro con le azioni di sport, aggregazione sociale e animazione comunitaria avviate a partire dal 2022.

Ma la presenza del CSI Milano nelle periferie non si limita alla zona di Selinunte. Questa estate, infatti, lo sport come strumento educativo e aggregativo raggiungerà tanti altri luoghi, come i cortili popolari di Corvetto (municipio 4) e Gratosoglio (municipio 5) ad esempio, con attività rivolte a bambini e ragazzi in aree pubbliche, parchi, piazze e cortili di condomini. Da Milano fino alle periferie di tutto il mondo dove, attraverso il progetto CSI per il Mondo, lo sport come inteso dal CSI raggiunge la sua massima espressione diventando davvero un potentissimo motore di cambiamento sociale e di opportunità per tutti, ovunque.