Il 9 luglio a Palazzo Reale il convegno promosso dall’Assessorato al Welfare e Salute del Comune di Milano organizzato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele in collaborazione con Wellness Foundation, con il patrocinio di Fondazione Milano Cortina 2026 e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano

Milano 4 luglio 2025 – L’attività fisica e l’esercizio non sono solo strumenti di benessere, ma una forma di medicina preventiva e di longevità. È questo il messaggio al centro del convegno “Exercise for Health – Verso Milano Cortina 2026: il valore dell’attività fisica e dell’esercizio per la salute”, che si terrà mercoledì 9 luglio 2025 ore 09:00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano.

Promosso dall’Assessorato al Welfare e Salute del Comune di Milano e organizzato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele in collaborazione con Wellness Foundation, con il patrocinio di Fondazione Milano Cortina 2026 e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, il simposio rappresenta un’occasione unica di confronto tra istituzioni, comunità scientifica, operatori della salute, enti sportivi e cittadini.

L’iniziativa nasce dalla volontà di lasciare un’eredità culturale e sociale duratura in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, favorendo una riflessione trasversale sul ruolo dell’esercizio fisico nella prevenzione delle malattie croniche, nella gestione della salute mentale e nella promozione dell’invecchiamento attivo.

L’Ospedale San Raffaele, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nella cura, e teso da anni a promuovere la prevenzione come strumento cardine per la salute e la longevità, apporta a questo simposio la sua vasta esperienza multidisciplinare, con interventi che spaziano dalla neurologia alla riabilitazione, dalla medicina metabolica all’oncologia, dall’urologia alla chirurgia, evidenziando come l’attività fisica e l’esercizio siano elementi chiave in ogni fase della vita sana e dei percorsi di cura.

«Siamo fermamente convinti che l’esercizio fisico sia un pilastro imprescindibile per la salute pubblica, un investimento concreto per la prevenzione delle malattie croniche e il miglioramento della qualità della vita a ogni età – dichiara Matteo Vitali, ortopedico, responsabile Sportgevity Medicine dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e coordinatore scientifico dell’evento.

Il programma del convegno vede la partecipazione di numerosi esperti che contribuiranno con relazioni e dibattitisu temi cruciali come la prevenzione dell’invecchiamento cerebrale, l’importanza del test cardiopolmonare, l’esercizio fisico come medicina per la salute metabolica, e l’integrazione dell’attività fisica nella prevenzione e nel supporto alla cura del tumore alla mammella. Saranno inoltre approfondite le strategie riabilitative multidisciplinari, l’impatto di obesità e sedentarietà, e le più recenti innovazioni in medicina rigenerativa applicate allo sport, oltre al ruolo cruciale dell’infermiere nell’ottimizzazione della salute del paziente pre-chirurgia.

L’evento rappresenta un’occasione strategica per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, il mondo medico-scientifico, gli enti sportivi e la società civile, diffondendo una cultura del movimento intesa come diritto alla salute e fattore essenziale di benessere per tutti.

Dottor Francesco Galli, CEO dell’IRCCS Ospedale San Raffaele: «L’Ospedale San Raffaele ha fortemente voluto questo evento perché crediamo in una visione integrata della salute e del benessere, in cui il paziente sia davvero al centro e in cui l’attività fisica rappresenti uno strumento essenziale di prevenzione e cura. Oggi il legame tra sport e medicina è supportato da solide evidenze scientifiche e può guidare concretamente la ricerca e l’innovazione clinica. I nostri professionisti sono da sempre impegnati nello sviluppo di una cultura sanitaria evoluta, capace di valorizzare l’esercizio fisico non solo come terapia, ma anche come leva fondamentale per una medicina più preventiva, personalizzata e sostenibile. In vista di Milano Cortina 2026, crediamo che iniziative come questa siano fondamentali per costruire una consapevolezza nel nostro Paese, fondata sulla promozione della salute attraverso il movimento e lo sport».

Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano: «Investire sul benessere dei cittadini promuovendo prevenzione e stili di vita sani è una priorità per il Comune di Milano che punta a coinvolgere i milanesi e le milanesi in momenti di informazione e conoscenza per ribadire il valore insostituibile dell’attività fisica e dell’esercizio nella vita quotidiana. L’iniziativa ‘Exercise for Health’ conferma l’impegno del Comune nel valorizzare il movimento come fattore imprescindibile di salute pubblica e rappresenta un momento importante di condivisione di buone pratiche».

Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026: «I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 non sono solo un evento sportivo di portata mondiale, ma un’occasione unica per lasciare un’eredità duratura sul territorio. Promuovere l’esercizio fisico e uno stile di vita sano è parte integrante di questa legacy. Siamo entusiasti di collaborare a iniziative come ‘Exercise for Health’ che rafforzano il messaggio che lo sport e il movimento sono un motore di salute e benessere per tutti».

Roberto Carlo Rossi Presidente OMCeOMI: “Siamo fermamente convinti del valore dell’Esercizio Fisico non solo a scopo preventivo, ma anche come terapia di patologie croniche in giovani e anziani e sosteniamo ogni iniziativa volta all’educazione e alla sensibilizzazione della popolazione sull’importanza del movimento come fonte di salute. Riconoscendo a tale indicazione la valenza di atto terapeutico, raccomandiamo che la sua prescrizione e il suo monitoraggio, al pari delle terapie farmacologiche, rimangano appannaggio di professionisti medici”

Nerio Alessandri, fondatore e Presidente Wellness Foundation e Technogym «La Wellness Foundation è da sempre impegnata nel diffondere la cultura del benessere attraverso l’adozione di stili di vita salutari e – volendo contribuire all’eredità dei Giochi di Milano Cortina – due anni fa ha avviato Milano Wellness City 2030, un’alleanza per valorizzare il ruolo della città come luogo di prevenzione e benessere. Il convegno a Palazzo Reale è un tassello importante del progetto e vuole lanciare un appello alla comunità medica affinché integri il messaggio “Exercise for Health” nella pratica clinica quotidiana, per un domani più sano e sostenibile.»

Conclude Federico Esposti, Direttore Innovazione e Sviluppo IRCCS Ospedale San Raffaele: «L’Ospedale San Raffaele è un centro di eccellenza che crede e promuove fermamente la prevenzione e l’attività fisica presso i propri pazienti e la cittadinanza. Attraverso la ricerca e clinica quotidiana, stiamo dimostrando come l’esercizio fisico costituisca uno strumento fondamentale per affrontare sfide sociosanitarie complesse come l’invecchiamento cerebrale, le malattie metaboliche e la riabilitazione post-traumatica. Questo convegno è un’occasione preziosa per condividere le nostre conoscenze e contribuire a un futuro più sano per la nostra comunità, anche in vista di un evento così significativo come Milano Cortina 2026».

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, vedrà le sessioni della mattina dedicate ai medici, specialisti del settore e studenti con la possibilità di acquisire crediti ECM; le sessioni del pomeriggio,a partire dalle 14:30, per un pubblico generalista con approfondimenti su: terapie rigenerative nello sport e riabilitazione motoria, protesi articolari e recupero funzionale, neurostimolazione per pazienti con paraplegia, prevenzione e gestione dell’attività fisica nelle donne in cambiamento, nutrizione clinica, terapia del dolore e monitoraggio dell’esercizio fisico.

Il simposio terminerà con tavole rotonde per discutere opportunità e sfide future dell’Exercise for Health. Per maggiori informazioni visita: https://www.hsr.it/eventi/2025/giugno/convegno-exercise-for-health-milano-cortina-2026