LODI – AVEVA COMMESSO UNA RAPINA IN UN NEGOZIO DEL CENTRO: LA POLIZIA DI STATO IDENTIFICA E DENUNCIA UN CITTADINO DI ORIGINI SENEGALESI

(MI-LORENTEGGIO.COM) Lodi, 4 luglio 2025 – Oggi, personale della Squadra Mobile della Questura di Lodi, ha deferito in stato di libertà per il reato di rapina un trentaduenne di origine senegalese, di 32 anni, resosi protagonista di una rapina, lo scorso gennaio, ai danni di una negoziante di un negozio di vicinato sito nel centro cittadino.

Il rapinatore si era approcciato con la scusa di chiedere alla titolare una penna e approfittando del momento in cui la commerciante era voltata per recuperarla, il rapinatore aveva allungato la mano sotto il banco, agguantando un mazzo di banconote; la donna, resasi conto di quanto stesse accadendo, aveva cercato fermarlo, per poi inseguirlo, riuscendo solo ad afferrarlo per il giubbotto, quanto l’uomo, per garantirsi la fuga, l’aveva colpita con un violento pugno al viso.

L’attività di indagine della Squadra Mobile si è inizialmente basata sull’analisi, anche con l’ausilio di specifici software, delle immagini di videosorveglianza del negozio, di quelle collocate lungo le strade cittadine nonché presso la Stazione Ferroviaria; a contribuire con certezza all’individuazione del reo è valsa anche l’analisi, effettuata dalla Polizia Scientifica, dei residui organici lasciati dal rapinatore sul guanto utilizzato durante la commissione del reato e sequestrato dai poliziotti.

Si precisa che gli elementi a carico dell’indagato dovranno essere vagliati dal Giudice nel corso del procedimento penale, che versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, all’esito del quale sarà accertata l’eventuale responsabilità dell’uomo, nei confronti del quale opera, sino a condanna definitiva, la presunzione di non colpevolezza.