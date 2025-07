MILANO, FDI: “CALDO TORRIDO, ARRIVANO I PRIMI CONDIZIONATORI NEI CENTRI ESTIVI, MA IL COMUNE ORA RIMBORSI I GENITORI.

SALA DIMENTICA BAMBINI, LAVORATORI E FRAGILI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2025 – Si è svolta oggi alle ore 10:30, presso la Sala Brigida di Palazzo Marino, la conferenza stampa “Iniziative sul caldo torrido”, con la partecipazione della vice coordinatrice di Fratelli d’Italia Milano Deborah Dell’Acqua, dell’on. Andrea Mascaretti (membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati), del capogruppo FdI in Comune Riccardo Truppo e, in collegamento, di due rappresentanti sindacali UIL e di un gruppo di genitori coinvolti.

“Dopo settimane di pressioni, petizioni e proteste – ha dichiarato Riccardo Truppo – il Comune sta finalmente installando i primi condizionatori nei centri estivi. È un risultato importante, ma non sufficiente. In molte scuole, i ventilatori sono stati comprati dai genitori con soldi propri, su richiesta degli insegnanti, per cercare di proteggere i bambini dal caldo estremo. Alcuni piccoli hanno accusato colpi di calore con febbri fino a 40 gradi. Ora il Comune deve fare un passo in più: rimborsare immediatamente le famiglie. E il 14 luglio, in sede di Bilancio, porteremo in Aula una richiesta formale di copertura economica per questo scopo. Milano non può continuare a ignorare i suoi figli più piccoli. È una questione di civiltà e rispetto”.

“Siamo nel pieno di un’ondata di calore eccezionale, ma il Comune di Milano resta immobile – ha aggiunto Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore FdI Milano -. Nessuna ordinanza, nessun piano di emergenza. Asili senza aria condizionata, RSA con impianti inadeguati, disabili prigionieri su mezzi pubblici bollenti e inadeguati. Abbiamo documentato settimane fa la situazione dei trasporti con l’iniziativa Viaggio ad ostacoli: chi è fragile a Milano oggi è dimenticato. Fratelli d’Italia non è qui solo per denunciare, ma per presentare proposte concrete in Consiglio Comunale e nei Municipi. Milano ha bisogno di una politica della prossimità, del quotidiano, della cura. Senza attenzione per i più fragili, una città non può dirsi giusta, moderna, europea e solidale”.

Andrea Mascaretti, deputato FdI, ha concluso: “L’Amministrazione Sala investe milioni in colonnine elettriche per auto da 50.000 euro, ma non adegua gli impianti elettrici delle scuole dove bambini e lavoratori rischiano malori per il caldo. Nelle scuole come nei cantieri comunali, la tutela dei lavoratori è inesistente. Non c’è nemmeno un’ordinanza per proteggere chi lavora all’aperto, né aggiornamenti trasparenti su cantieri o manutenzione del verde. Se il Comune non interviene con misure urgenti a tutela della salute di lavoratori e cittadini, sono pronto a presentare un’interrogazione parlamentare. Milano non può permettersi di restare indifferente davanti a chi lavora sotto il sole per conto delle sue partecipate e delle sue società”.

