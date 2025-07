Navigare Insieme: l’Italia senza barriere arriva in Lombardia con una tappa nel centro di Milanodal 4 al 6 luglio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2025 – Continua il percorso di promozione dell’inclusione e dell’accessibilità promosso dalla

Federazione Italiana Vela attraverso il progetto “Navigare Insieme: l’Italia senza barriere”,

sostenuto da UniCredit tramite il Fondo Carta Etica. Dopo i primi appuntamenti di grande

successo, il progetto sbarca a Milano con la sua quinta tappa, dal 4 al 6 luglio, in una location

eccezionale per le sue peculiarità.

“Abbiamo compiuto un’impresa straordinaria: portare nella Darsena di Milano questa

esperienza, proprio nel cuore di una delle città più importanti d’Italia. Con ‘Navigare Insieme’

dimostriamo ancora una volta come lo sport della vela possa superare ogni barriera, creando

connessioni tra territori, persone e comunità.” Dichiara Francesco Ettorre, Presidente della

Federazione Italiana Vela, che continua: “Questo progetto rappresenta un esempio di come

l’inclusione e la sostenibilità possano diventare il motore di un cambiamento reale, duraturo e

soprattutto culturale”

L’evento si svolgerà, infatti, presso la Darsena di Milano, un’area strategica di grande impatto

sociale e culturale resa temporaneamente navigabile grazie ad un enorme sforzo organizzativo

del Comitato XV Zona FIV, e rappresenta un momento cruciale per rafforzare il ruolo della vela

come strumento di inclusione sociale. In questa occasione, si promuoveranno attività di

sensibilizzazione, formazione e dimostrazioni pratiche, con imbarcazioni Hansa 303,

appositamente adattate per garantire l’accessibilità a persone con disabilità.

Le attività coinvolgeranno scuole, associazioni e volontari, offrendo momenti di confronto,

inclusione e partecipazione attiva. L’obiettivo è far percepire la vela come un mezzo di

empowerment e di crescita personale, in grado di superare barriere e favorire l’autonomia delle

persone con disabilità.

Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development di UniCredit, commenta: «Siamo

orgogliosi di essere partner di di questo progetto di cui condividiamo i valori e perchè si

sviluppa su più territori in cui siamo presenti, coinvolgendo le nostre persone, i nostri

stakeholder e le istituzioni con cui lavoriamo quotidianamente. Sosteniamo il progetto –

Navigare Insieme: l’Italia senza barriere – in tutte le sue tappe, grazie al Progetto Carta Etica che

da vent’anni supporta progettualità a forte impatto sociale, su tutto il territorio nazionale, per

rispondere ai bisogni della comunità, valorizzare il territorio e promuovere l’inclusione dei

soggetti fragili e vulnerabili, con cui sono stati destinati 44 milioni di euro a sostegno di oltre

1.500 iniziative e progetti socialmente utili.»

Il valore dell’evento sul territorio

L’appuntamento di Milano rappresenta una tappa fondamentale di un percorso più ampio, che

mira a creare una rete di azioni e di sensibilità tra enti, cittadini e stakeholder, per promuovere

una cultura dello sport accessibile e sostenibile. La collaborazione tra istituzioni, Federazione e

partner istituzionali rafforza il messaggio che lo sport può davvero essere uno strumento di

inclusione sociale e di valorizzazione del territorio.

Dopo l’esperienza in Darsena, gli interessati potranno proseguire l’attività velica presso diversi

circoli affiliati della XV zona FIV (in Piemonte e Lombardia). Un’opportunità concreta per

continuare a vivere la vela in contesti strutturati e inclusivi.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano, dal Comitato

Regionale Coni Lombardia e da Sport e Salute.

Redazione