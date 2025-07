PARCO DELLE GROANE, ASSESSORE LA RUSSA: ANCHE NEL 2025 CONTROLLI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA, CONTRASTO ALLO SPACCIO E ALLA MICROCRIMINALITÀ

RINNOVATO ACCORDO PER QUINTO ANNO CONSECUTIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2025 – Promuovere la sicurezza urbana e stradale nelle aree del Parco delle Groane e in prossimità delle stazioni ferroviarie, attraverso la sinergia operativa delle Polizie locali. Questo l’obiettivo dello schema di accordo di collaborazione previsto dalla delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Per la realizzazione delle attività, nel periodo luglio-dicembre 2025, Regione Lombardia ha stanziato 45.000 euro destinati a sostenere le ore di straordinario del personale impiegato nei controlli.

ASSESSORE LA RUSSA: IN PASSATO OTTIMI RISULTATI “Ancora una volta – ha affermato l’assessore La Russa – il nostro assessorato promuove e incoraggia la sinergia tra più Comuni e Comandi di polizia locale per rafforzare la sicurezza sul territorio. Gli obiettivi sono molteplici: il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il contrasto e la prevenzione della microcriminalità, il controllo dei comportamenti scorretti sulla strada, in particolare la guida sotto effetto di alcol o di droga. Questo è il quinto anno consecutivo del Progetto “Parchi e stazioni sicure”: abbiamo iniziato nel 2021 e stiamo continuando forti degli ottimi risultati ottenuti”.

CONTROLLI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA PARCO DELLE GROANE, I RISULTATI DEL 2024

“Lo scorso anno – ha proseguito – il progetto, con Limbiate Comune capofila, ci ha permesso di controllare nelle aree del Parco delle Groane e parco Pineta 2000 persone, impiegando 100 operatori appartenenti alle polizie locali delle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese. Nel dettaglio, tra settembre e novembre 2024, gli agenti hanno controllato 1731 veicoli ed hanno emesso 331 verbali per violazioni del Codice della strada. In tutto 19 le patenti ritirate e 47 i fermi e i sequestri di eseguiti. Inoltre, 401 conducenti sono stati sottoposti a test alcolemico e 137 ai drug test. Complessivamente, 11 conducenti sono risultati positivi all’alcol e 3 alle sostanze stupefacenti”.

“È bene inoltre – ha aggiunto – rimarcare l’azione deterrente dei controlli eseguiti dagli operatori di Polizia locale nelle aree interessate, spesso prese di mira da spacciatori e delinquenti che, in questo modo, sono costretti a liberarle. La conseguenza è che gli spazi tornano nella piena disponibilità dei cittadini, come accaduto per il boschetto di Rogoredo che fino a poco tempo fa era noto come ‘bosco della droga’ e che adesso verrà conosciuto come ‘bosco della musica’”.

“Questo provvedimento – ha concluso l’assessore La Russa – avrà ricadute positive su diversi territori ricadenti delle province di Como, Milano, Monza e Brianza e Varese”.

Il Comune di Limbiate sottoscrive l’accordo come ente capofila per svolgere una serie di servizi straordinari coordinando diverse Polizie Locali. Nel dettaglio quelle di Arese, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Carimate, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Meda, Seveso, Solaro, Varedo e Ente Parco Groane nel periodo luglio-dicembre 2025.

Redazione