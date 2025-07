“Parco Lambro, indetto incontro pubblico e presidio di Fratelli d’Italia”

Milano – 4 Luglio 2025

“Dopo l’incontro dello scorso 14 giugno, convocato pubblicamente invitando ogni forza politica territoriale, Fratelli d’Italia torna a presidio del parco e Mattia Ferrarese, consigliere di Municipio 3 richiama nuovamente tutte le forze politiche per ascoltare i residenti e porre fine a feste abusive che durano fino all’alba, spaccio e consumo smodato di alcolici.

Sabato 5 luglio sarà una giornata utile a ripristinare la legalità in una delle maggiori aree verdi di Milano e che, nonostante i differenti interventi condotti dalle Forze dell’Ordine nelle scorse settimane, dalle 19:30 con ritrovo presso il piazzale dello skate park, cittadini, comitati e forze politiche potrà vivere un momento di confronto atto ad abbassare definitivamente la serranda del degrado.

Inoltre, già dalle ore 16:00 e fino alle 23:00 saranno presenti due gazebo di Fratelli d’Italia agli accessi di Via Cazzaniga e Via Feltre, per tutelare la quiete dei residenti e non permettere ulteriori feste abusive.

I residenti dei quartieri Crescenzago, Udine e Feltre ora pretendono interventi mirati e il rispetto delle regole passando per la tutela del verde e per un maggiore ascolto da parte delle istituzioni, a cui denunciano da anni l’utilizzo improprio degli spazi pubblici.

Dopo l’annuncio ufficiale presentato presso il parlamentino di via Sansovino, comitati e residenti sono invitati a partecipare alla riunione serale che si pone l’obiettivo di evitare un’altra notte insonne a migliaia di milanesi: non sarà questo il nostro punto di arrivo e, in accordo con tutte le forze di sicurezza competenti, continueremo ad essere sul territorio, fino a quando non verrà concretamente risolta questa problematica.”

“Nonostante interventi diretti per cui mi sono speso in prima persona e che hanno prodotto il sequestro di alcuni generatori e l’allontanamento degli avventori, sono certo che serva un ulteriore sforzo congiunto per mettere un punto definitivo e riqualificare definitivamente il Parco Lambro, restituendolo ai cittadini onesti e consacrandolo come un nuovo punto di riferimento per tutto il nord-est della città.

Alle mancanze della maggioranza, risponderemo con la presenza.

Ai malintenzionati e agli organizzatori di feste illegali, ci sostituiremo con progetti reali e partecipazione.

Contro il degrado del parco, anche questo sabato, ci sarà la nostra presenza a salvaguardare il riposo e la serenità dei cittadini dei nostri quartieri.”

Mattia Ferrarese

Consigliere di Municipio 3

Fratelli d’Italia – Milano

“Da troppo tempo – sottolineano Orlandi e Dell’Acqua – i cittadini ci segnalano la presenza costante di rifiuti, bivacchi, spaccio e microcriminalità, in particolare dopo i mercatini. Il Comune e la Polizia Locale sono assenti, e il quartiere paga le conseguenze del permissivismo della sinistra milanese.

Con questa iniziativa – concludono – vogliamo dare voce al disagio dei residenti e accendere i riflettori su una situazione che non può più essere ignorata. Il Parco Lambro deve tornare a essere un luogo sicuro e pulito, e noi ci batteremo perché ciò avvenga”.

Simone Orlandi – Coordinatore cittadino – Fratelli d’Italia Milano

Deborah Dell’Acqua – Vice-coordinatore cittadino – Fratelli d’Italia Milano