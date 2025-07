Triennale Milano. Incontro: Enrico Vanzina e Federica De Paolis in dialogo con Michele Masneri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2025 – Martedì 8 luglio alle ore 18.30 Triennale Milano presenta il quinto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri Ispirazioni e generazioni, che vede protagonisti Enrico Vanzina, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico italiano, e Federica De Paolis, dialoghista cinematografica e scrittrice, in dialogo con Michele Masneri, giornalista e scrittore.

Questo appuntamento, intitolato Hollywood sul Tevere: le dinastie che hanno reso grande il cinema italiano, è un’occasione per riflettere sull’eredità delle grandi famiglie del cinema italiano e sull’evoluzione di un immaginario che ha segnato la cultura del paese.

Il ciclo Ispirazioni e generazioni nasce da un’idea di Michele Masneri e Andy Bianchedi, imprenditore, filantropo e Presidente della Fondazione Hillary Merkus Recordati. Cinque conversazioni in programma dal 20 maggio all’8 luglio 2025,cheesplorano il rapporto tra ispirazione e trasmissione intergenerazionale, raccontando come il talento, la passione e il senso del dovere si tramandano (o si trasformano) nel tempo.

Attraverso il dialogo tra figure che si sono affermate in questi anni e coloro che ne hanno influenzato il percorso, viene analizzato il tema dell’eredità culturale, artistica, imprenditoriale e sociale, che può discendere dalla famiglia come da persone esterne. La serie di incontri riunisce esperienze e percorsi unici: storie di famiglie eccellenti e di successo, di figure femminili forti e coraggiose, capaci di ispirare talenti e visioni, ma anche percorsi autonomi, scelte ribelli e nuove direzioni che si distaccano dalle tradizioni familiari.

I precedenti appuntamenti di Ispirazioni e generazioni hanno coinvolto Andy Bianchedi e Angelica Visconti Ferragamo, vice chairman di Ferragamo (20 maggio); Matteo Marzotto,imprenditore e civil servant, e Gianluca Vacchi,imprenditore e influencer (10 giugno); Nathania Zevi, giornalista, e

Piero Maranghi, editore, amministratore delegato e direttore di Sky Classica (24 giugno); Linus,conduttore radiofonico, direttore artistico di Radio Deejay, e Francesco Vezzoli,artista(1 luglio).

Ispirazioni e generazioni è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Hillary Merkus Recordati. I partner istituzionali Deloitte e Fondazione Deloitte, Lavazza Group e Salone del Mobile.Milano sostengono Triennale Milano anche per questi eventi.



Enrico Vanzina

Figlio del regista Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), si laurea in Scienze Politiche dopo aver conseguito il Baccalauréat francese al Lycée Chateaubriand. Esordisce nel cinema come aiuto regista del padre, prima di intraprendere una lunga carriera da sceneggiatore: oltre 120 film, firmati per alcuni tra i più importanti registi italiani, da Dino Risi a Mario Monicelli. Insieme al fratello Carlo ha contribuito a definire l’immaginario cinematografico italiano dagli anni Ottanta in poi, con opere capaci di raccontare costume, linguaggi e contraddizioni del Paese, attraverso la commedia popolare. Tra i titoli più iconici: Sapore di mare (1983), Vacanze di Natale (1983), Yuppies (1986), Montecarlo Gran Casinò (1987), Febbre da cavallo – La mandrakata (2002), Un’estate ai Caraibi (2009).



Federica De Paolis

Nata Roma nel 1971, ha pubblicato diversi libri. Nel 2020 con il romanzo Le imperfette ha vinto il premio DeA Planeta. Nel 2022, vince il Premio selezione Bancarella con Le distrazioni, Harper Collins. Nel 2024 ha pubblicato per Feltrinelli Da parte di madre, finalista al Premio Viareggio Rèpaci, tradotto poi in diverse lingue. Collabora con “La Stampa” ed “Effe”. Insegna nelle scuole di scrittura creativa Molly Bloom e Holden.