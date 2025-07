VALLI PREALPINE, ASSESSORE SERTORI: REGIONE E COMUNITÀ MONTANA PIAMBELLO FIRMANO STRATEGIA SVILUPPO LOCALE ‘I LAGHI IN BICICLETTA’ DA OLTRE 1,8 MILIONI

(MI-LORENTEGGIO.COM) -Milano, 04 luglio 2025 – Regione Lombardia e la Comunità Montana del Piambello hanno firmato l’Accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale ‘I laghi in bicicletta’. A darne notizia è l’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

L’iniziativa, a fronte di un investimento complessivo di 1.826.000 euro, prevede un finanziamento regionale pari a 1.464.656 euro. L’obiettivo principale è sviluppare un’economia sostenibile fondata sull’attrattività e sulla valorizzazione integrata delle risorse del territorio montano, attraverso una strategia unitaria che favorisca l’integrazione tra attività agricole, forestali e turistiche, il coinvolgimento degli attori pubblici e privati, il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile, il miglioramento dell’efficienza dei servizi essenziali e l’implementazione della rete cicloturistica per rafforzare la visibilità esterna del territorio.

La Strategia, promossa dalla Comunità Montana del Piambello in qualità di Capofila, coinvolge i Comuni di Arcisate, Bisuschio, Cunardo, Induno Olona e Valganna, e si articola in un unico intervento: la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in sede propria nel territorio di Induno Olona. La finalità è completare e rafforzare la rete di percorsi che, partendo dal Confine di Stato a Lavena Ponte Tresa sul Lago Ceresio, attraversa la Valmarchirolo e raggiunge la Valganna, da cui si dirama in tre direzioni — verso la Valtravaglia, la Valcuvia (entrambe con sbocco sul Lago Maggiore) e verso Porto Ceresio attraverso la Valceresio — nell’ambito del progetto promosso dalla Camera di Commercio ‘VARESE#DOYOUBIKE?’.

“Regione Lombardia – dichiara l’assessore Massimo Sertori – intende valorizzare l’Alto Varesotto attraverso il potenziamento della rete ciclopedonale, creando un sistema integrato di percorsi che colleghi il Lago Ceresio, il Lago Maggiore e il Lago di Varese, garantendo la piena fruibilità del territorio da parte di residenti e visitatori con la promozione della mobilità dolce, del turismo lento, e il rilancio dell’economia locale”.

“La Strategia – conclude Sertori – si affianca in modo complementare agli interventi già finanziati da Regione Lombardia attraverso il “Bando Itinerari”, che prevedono la manutenzione straordinaria di tratti dei percorsi cicloturistici esistenti e la realizzazione di un nuovo tratto a Porto Ceresio, per un costo complessivo di 723.840 euro, con un finanziamento regionale di 633.140 euro”.

Redazione