Como, utilizzavano uno scooter rubato all’ospedale per smerciare droga. Denunciati

(mi-lorenteggio.com) Como, 5 luglio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione, un 30enne comasco senza fissa dimora, con precedenti penali e di polizia, denunciato per il concorso nella ricettazione anche un 63enne di Albate (CO), anche lui con precedenti di polizia per reati di droga.

I poliziotti della volante, ieri nel primo pomeriggio, durante il loro pattugliamento, hanno notato in via Roncoroni ad Albate, due uomini a bordo di uno scooter che veniva poi frettolosamente parcheggiato in malo modo insospettendo gli agenti, i due riuscivano ad allontanarsi rifugiandosi in un condominio.

Nel frattempo venivano eseguiti accertamenti sul mezzo che allo stato risultava provento di furto, perpetrato qualche giorno prima presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia (CO) e di proprietà di un operatore sanitario.

Dopo qualche minuto però gli agenti, che nel frattempo si erano leggermente defilati dal motorino, hanno notato il 30enne comasco fare ritorno verso lo scooter il quale, accortosi della presenza della volante abbozzava una fuga a piedi venendo immediatamente bloccato.

Dall’ispezione sulla sua persona è emerso che nelle tasche deteneva quasi 50 grammi di droghe, tra hashish, eroina e MDMA, suddivise in più confezioni e quindi ritenute pronte per essere smerciate.

Poco dopo veniva rintracciato anche il 63enne, personaggio già noto e residente proprio nel condominio dove i due si erano rifugiati.

Entrambi venivano portati in Questura e denunciati, il primo in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e per la ricettazione dello scooter rubato, mentre il secondo esclusivamente per il concorso nella ricettazione.

Il mezzo ritrovato, nel frattempo è stato riconsegnato al suo proprietario.

Redazione