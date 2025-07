Rho e Sesto San Giovanni: il Questore di Milano sospende la licenza a due locali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2025 – Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni all’esercizio di vicinato denominato “El Rinconcito de la Mami”, sito a Rho (MI) in corso Garibaldi n° 107 e la sospensione della licenza per 15 giorni al “Bar Fortuna”, in piazza IV Novembre, 29 a Sesto San Giovanni

Ieri gli agenti del Commissariato Rho-Pero hanno notificato la sospensione alla titolare del locale El Rinconcito in quanto, tra gennaio e maggio scorsi gli agenti del Commisariato Rho-Pero hanno sanzionato più volte il titolare per violazioni dell’orario di chiusura stabilito verificando la presenza di numerosi avventori in stato di ebrezza e con precedenti di polizia. A febbraio scorso i militari della Stazione Carabinieri di Rho sono intervenuti per una lite per futili motivi tra due donne in evidente stato di ebrezza e irregolari sul territorio, entrambe aggressive, che avevano tentato di aggredire altri avventori. Sempre a febbraio, i poliziotti avevano notato alle 03:15 che il locale era ancora aperto oltre l’orario previsto con una quarantina di clienti intenti a consumare bevande alcoliche e, lungo la strada, una donna che insultava gli agenti cominciando a denudarsi davanti a loro. La donna è stata differita in stato di libertà e sanzionata per atti osceni. A fine maggio, inoltre, sempre di notte, i poliziotti erano intervenuti per una rissa nel corso della quale, dopo che due donne erano state insultate da alcuni clienti, il marito e il figlio di una delle donne si erano vendicati aggredendo gli aggressori con cocci di bottiglia prima di essere feriti, a loro volta, da altri clienti.

Sempre ieri venerdì 4 luglio, gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno notificato la sospensione della licenza alla titolare del “Bar Fortuna“ in quanto, a seguito di diversi controlli svolti dalla Polizia di Stato da aprile a maggio scorso, il locale è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona e reati in violazione del Codice della Strada. Lo scorso aprile, gli agenti sono intervenuti per un controllo all’interno del locale e hanno riscontrato trentuno avventori tra cui ventiquattro con precedenti penali e di polizia e inoltre, tra i posti a sedere dei tavolini del bar hanno rinvenuto una dose di cocaina. Nel mese di maggio, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, a seguito di accertamenti del locale, hanno rinvenuto dietro ad una slot machine, una dose di hashish, una pastiglia di ossicodone e