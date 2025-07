TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dall’8 al 13 luglio

GLI EVENTI DI TRIENNALE MILANO

8 – 13 luglio

8 luglio

18.30 Incontro | Ispirazioni e generazioni

Ispirazioni e generazioni è un ciclo di cinque incontri in cui Michele Masneri modera una serie di dialoghi tra protagonisti del mondo culturale, imprenditoriale e sociale per riflettere su come si trasmettono passione, talento e senso del dovere tra generazioni. Questo quinto e ultimo appuntamento vede protagonisti Enrico Vanzina, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico italiano, e Federica De Paolis, dialoghista cinematografica e scrittrice, in dialogo con Michele Masneri, giornalista e scrittore. Intitolato Hollywood sul Tevere: le dinastie che hanno reso grande il cinema italiano, l’incontro sarà l’occasione per riflettere sull’eredità delle grandi famiglie del cinema italiano e sull’evoluzione di un immaginario che ha segnato la cultura del paese.

18.30 Incontro | Anatomia del suono – Enzo Gentile / Jimi Hendrix

Il terzo appuntamento della rassegna di incontri a cura di Lorenzo Palmeri, che mette in dialogo musicisti e produttori creando un ponte tra la cultura del design e quella della musica, si addentra nel maggio del 1968, stagione cruciale per la cultura e la musica. In quell’anno, Jimi Hendrix e i suoi Experience attraversano l’Italia per l’unico tour nel nostro Paese. A Milano si esibiscono al Piper, locale iconico che, attraverso varie trasformazioni, oggi trova nuova identità in Voce Triennale. A raccontare quei giorni è Enzo Gentile, autore del volume Hendrix ’68 (Jaca Book), che ricostruisce con precisione uno degli eventi più memorabili della storia del rock in Italia. Un racconto che riemerge dalla memoria collettiva: di chi c’era, di chi ha solo sfiorato il mito, di chi ha continuato a cercarlo.

21.00 Concerto | Future Islands

Settimo album in studio della band, People Who Aren’t There Anymore (2024) rappresenta un trionfo per i Future Islands, catturando per la prima volta l’estasi delle leggendarie performance dal vivo della band di Baltimore. In 44 minuti, l’album racconta una saga emozionante, con la voce intensa di Samuel T. Herring accompagnata dalle melodie di Gerrit Welmers e dai ritmi di William Cashion e Michael Lowry. Dopo quasi 1.500 concerti, i Future Islands scoprono nuovi modi di vivere e creare, dando vita a un’opera profondamente onesta, la più compiuta nei loro 17 anni di carriera, che celebra il loro cammino e la loro intensità unica. Apertura porte ore 20.00, live dalle ore 21.00.

9 luglio

10.00 Triennale Radio Show – Radio Ballads

Evento online

L’appuntamento radiofonico di Radio Raheem, radio in residenza di Triennale, diventa Triennale Radio Show – Radio Ballads per creare un ideale ponte con l’omonimo progetto espositivo parte di Inequalities e dare voce ai protagonisti e alle storie legati all’Esposizione Internazionale. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

19.00 Incontro | Orbita – L’Altra. Passioni segrete

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con Orbita, serie di eventi in collaborazione con Chora e Will che spaziano da podcast live, interviste, stand up comedy e momenti musicali. “Qual è l’altra passione di chi ha già una grande passione?”: è questa la domanda che viene rivolta agli ospiti del podcast L’Altra, ideato e curato per Chora Media dalla giornalista Silvia Nucini: in questo appuntamento live in Voce, la domanda verrà posta alla cantautrice Francesca Michielin, che condurrà il pubblico in un racconto inaspettato (e insospettabile) tra manga, ceramica e Formula Uno.

10 luglio

20.00 Concerto | City Echoes – IAMDDB, Flora Yin Wong

Il terzo evento della rassegna curata da Magma Studio per esplorare le evoluzioni della voce femminile nella musica contemporanea vede protagonista IAMDDB, artista britannica di origini angolano-portoghesi che ha ridefinito l’urban jazz con uno stile personale e sperimentale, tra trap, R&B e soul. Con lei Flora Yin Wong, sound artist londinese capace di trasformare esperienze intime e visioni notturne in paesaggi sonori stratificati, tra ambient, concrète e spiritualità orientale. In apertura, Simone De Kunovich, producer italiano dalla sensibilità trasversale, tra frammenti vocali e ritmi in mutazione. Un invito all’ascolto profondo, dove la voce diventa spazio di invenzione.

11 luglio

17.00 Incontro | Radio Raheem from Voce – D.I.R.G.

Radio Raheem, Resident Radio di Triennale Milano, trasferisce il suo booth all’interno di Voce per una serie di appuntamenti dedicati. Condotta da Fab Jones, D.I.R.G. è la trasmissione di Radio Raheem dedicata all’esplorazione di mondi sonori obliqui, diversi, dal post punk alla new wave, dal kraut alla psychedelia.

21.00 Concerto | Beth Gibbons

Concerto sold out

Dodici anni dopo l’ultimo tour con i Portishead, che ha toccato anche il nostro paese, torna dal vivo la leggendaria voce della band che in due dischi ha fissato l’essenza definitiva del trip-hop. Dieci brani registrati nell’arco di dieci anni per costituire un disco che rappresenta la sua opera più personale, il risultato di un periodo di riflessione, di cambiamento e di “molti addii”, secondo le parole di Beth: alla famiglia, agli amici, persino al suo io di un tempo. Canzoni che arrivano a metà del corso della vita, quando guardare avanti non procura le stesse emozioni di una volta e guardando indietro si ha improvvisamente una visione più nitida. Apertura porte ore 20.00, live dalle ore 22.00.

12 luglio

12.00 Visita guidata | Le città: teatri di disuguaglianze e sfide

Triennale organizza una visita guidata con focus sulla mostra Cities, parte della 24ª Esposizione Internazionale. L’esposizione esplora come le città, da sempre luoghi di incontro e possibilità, siano oggi anche teatri di disuguaglianze crescenti. Attraverso trentacinque installazioni site specific firmate da autori provenienti da oltre trenta Paesi, la visita guidata accompagna i partecipanti alla scoperta di visioni alternative di sviluppo e convivenza. Un’occasione per interrogarsi su come lo spazio urbano possa tornare a essere strumento di equità, relazione e futuro condiviso.

18.00 Visita guidata | We the Bacteria: un’altra storia dell’architettura

Triennale propone una visita guidata con focus sulla mostra We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica, parte della 24ª Esposizione Internazionale. La visita guidata invita a scoprire una storia alternativa dell’architettura, vista attraverso il punto di vista dei microbi. We the Bacteria esplora il legame profondo tra la nostra salute, l’architettura e la biodiversità microbica che ci circonda. Partendo dalla storia del microbioma, che ha accompagnato la nostra specie per miliardi di anni, il percorso guida i visitatori in un viaggio affascinante dalle origini della vita sulla Terra fino alla relazione tra l’ambiente costruito e le malattie del nostro tempo. Concludendo con visioni futuristiche di come vivere in armonia con i microbi, questa mostra ci invita a riflettere sulle disuguaglianze ambientali e sociali, proponendo nuovi modi di pensare l’architettura e la salute.

22.00 Dj set | Lumina – Fuera e Ceri Wax

Lumina, la rassegna dedicata alle nuove frontiere dell’elettronica contemporanea che rinnova la storica collaborazione tra Triennale Milano e Le Cannibale, giunge al suo terzo ed ultimo appuntamento con i Fuera, gruppo campano che mescola rap, techno e sonorità psichedeliche, protagonisti di un dj set ibrido e senza scaletta, che unisce elettronica, techno e strumenti suonati dal vivo per un’esperienza site-specific unica. A seguire (dalle ore 00.00) Ceri Wax, producer e dj tra i più influenti della scena elettronica italiana, presenta il suo nuovo album ONDATONDA, uscito il 6 giugno per Undamento, con un set profondo e viscerale che attraversa il clubbing come rito collettivo.

13 luglio

12.00 Visita guidata | Vivere insieme: biodiversità e salute in un pianeta condiviso

Una speciale visita guidata con focus sulle mostre Un viaggio nella biodiversità. Otto stazioni sul pianeta Terra e La Repubblica della longevità. In Health Equality We Trust, parte della 24ª Esposizione Internazionale. Due esposizioni complementari che esplorano la salute come diritto universale e come rete di connessioni tra organismi, generazioni e ambienti. Un viaggio nella biodiversità conduce il visitatore attraverso otto “città naturali”, dove funghi, polpi, castori e umani costruiscono i propri mondi, raccontando il valore della diversità biologica e dell’interdipendenza tra le specie. La Repubblica della longevità invita invece a ripensare la salute nel tempo lungo della vita. Tra “ministeri” immaginari e dispositivi interattivi, la mostra riflette sulle disuguaglianze sanitarie e propone un futuro in cui vivere più a lungo significhi anche vivere meglio.

18.00 Visita guidata | Le città: teatri di disuguaglianze e sfide

