Assago conquista il mondo, dai Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 alla Rete Mondiale del Turismo Religioso

(mi-lorenteggio.com) Assago, 6 luglio 2025 – La città di Assago conquista il mondo. Nel mese di febbraio del 2026, infatti, ospiterà i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

La città sarà la sede di gara per due discipline: lo short track e il pattinaggio di figura. Ma non solo, anche la Rete Mondiale del Turismo Religioso – World Religious Tourism Network www.tourismandsocietytt.com/red-mundial-turismo-religioso – approda ad Assago, per aver nominato il giornalista assaghese Biagio Maimone, ex portavoce del Sindaco Graziano Musella, Coordinatore Nazionale per l’Italia.

La città di Assago si qualifica, sempre di più, come metà turistica grazie a questi due rilevanti avvenimenti collocandosi tra le città conosciute a livello mondiale.

