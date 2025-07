CALDO: ALTRA SETTIMANA RECORD PER VENDITE VENTILATORI E CONDIZIONATORI (+100%), BOOM PER BOTTIGLIE D’ACQUA (+30%) E CUBETTI GHIACCIO (+25%)

Lo rileva l’Osservatorio de ‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita la maggior parte dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2025 – Nuova ‘settimana-record’ per tutti quei prodotti che tradizionalmente vengono utilizzati per fronteggiare il caldo. E’ quanto rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (che conta una settantina di punti vendita la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziando innanzitutto come, rispetto a giugno e a inizio luglio del 2024, quest’anno ci sia stato un incremento di vendite di ventilatori del 100% e di condizionatori del 120%. Guardando poi, specificatamente alla prima settimana di luglio, si confermano incrementi record per quanto riguarda gli acquisti di bottiglie d’acqua (+30%) e bibite e birre (+25%). Grande richiesta, con punte che vanno anche oltre il 30%, per le bevande energizzanti e arricchite di vitamine. Picchi di vendite, infine, per le confezioni di cubetti di ghiaccio e di ghiaccioli che fanno segnare un +25%, mentre frutta (con un netto orientamento verso meloni e angurie) e verdura si attestano a un +15%. “Anche questa settimana – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ -l’orientamento del cliente per fronteggiare il caldo è soprattutto verso cibi leggeri: formaggi freschi, mozzarelle e insalate o, nel settore gastronomia, per riso o pasta fredda, carni bianche e pesce alla griglia, anche in vista della prima ‘prova costume'”.