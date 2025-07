(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2025 – La settimana scorsa, nella splendida cornice montana del paese di S-chanf, nel Cantone dei Grigioni, i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale Lombardia sono stati accolti dalla Polizia Cantonale dei Grigioni, per frequentare insieme un corso di formazione finalizzato allo svolgimento di controlli stradali congiunti, sui territori di confine.

Compartimento Polizia Stradale della Lombardia e Polizia Cantonale elvetica: uniti per la formazione

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione di Polizia Doganale tra il Consiglio Federale Elvetico e il Governo della Repubblica Italiana e si pone l’obiettivo di incentivare lo scambio informativo, di buone prassi e know how, tra gli agenti di polizia del Compartimento Polizia Stradale Lombardia un lato e della Polizia Cantonale dei Grigioni e del Canton Ticino dall’altro.

Per tre giorni si sono alternati docenti italiani e svizzeri, con lezioni teoriche e parti pratiche, su temi quali i controlli alle persone e ai veicoli, l’accertamento dell’abilità alla guida, la circolazione stradale, i posti di controllo, l’uso delle armi, le tecniche operative, la legittima difesa.

I poliziotti che hanno portato a termine questo ciclo di formazione verranno presto impiegati in pattuglie miste Italia – Svizzera, per il controllo della rete stradale e autostradale sul confine tra i due Stati, garantendo così un elevato livello di sicurezza a tutti coloro che, per motivi di turismo o lavoro, percorrono ogni giorno queste tratte..