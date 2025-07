GRANFONDO SESTRIERE 2025 – UNA GIORNATA PERFETTA!

(mi-lorenteggio.com) Sestriere, 6 luglio 2025 – Una giornata perfetta, una location incredibile e il cielo azzurro hanno accolto il migliaio di ciclisti che hanno dato vita alla Gran Fondo Sestriere – Colle delle Finestre, giunta quest’anno alla sua decima edizione. La gara era valida come terza prova del circuito Specialized, noto sul panorama nazionale ciclistico per la scelta di location turistiche sempre d’eccezione.

“Edizione omaggio del Giro d’Italia che ha reso protagonista questi percorsi proprio nei mesi scorsi – ha precisato Alessandro Capella, organizzatore della manifestazione-. Grazie al title sponsor Specialized e a Gobik da sempre al nostro fianco nella costruzione di un evento così importante. I numeri parlano di un grande successo: abbiamo superato le 1000 presenze e segnaliamo molti atleti stranieri al via”.

Grande anche la soddisfazione dei Comuni di Sestriere e Cesana Torinese, al fianco dell’organizzazione.

“Un grazie a tutti i partecipanti, alle famiglie, ai volontari guidati da Alessandro Capella – ha precisato Giovanni Cesare Poncet, sindaco di Sestriere -. Vedere il nostro territorio protagonista di questo appuntamento anno dopo anno ci rende davvero orgogliosi”. Un tema ripreso anche da Daniele Mazzoleni, primo cittadino di Cesana Torinese, sede della nuova partenza della gara.

Un successo, appunto, il nuovo percorso con partenza da Cesana Torinese (rispetto alle precedenti edizioni da Sestriere Borgata) e arrivo nella tradizionale centro di Sestriere a ben 2035 metri. Due distanze: il lungo (103,6 chilometri per un dislivello di 3.170 metri) e il medio (79 chilometri e 2.370 metri di dislivello).

Tim Alleman trionfa nel tracciato più impegnativo della Granfondo dopo un duello con Matteo Gaido. Nel finale di gara, il belga Alleman ha allungato sul diretto avversario conquistando traguardo per primo e col tempo di 3h23’50’’. Alle loro spalle Gioele Gasparetto in 3h29’03’’ chiude il podio.

Nella medio fondo finale conteso tra Matteo Bertrand e Gabriele Novaira. Sul traguardo è Bertrand a conquistare il titolo in 2h45’12’’, seguito da Novaira in 2h45’57’’ e Alberto Gavazzi in 2h46’47’’.

“Bellissima e grandissima giornata, sogno di vincere questa gara da tempo – ha confessato Bertrand -. Ho cercato di fare il mio ritmo e fare la gara contro quelli che facevano il medio”.

Nella gara lunga al femminile è Annalisa Prato a vincere dopo un gara in solitaria in 3h54’58’’, più staccate Tamara Rollini e Simona Etossi.

Per le donne della mediofondo Natalia Nazarova ha chiuso una bella e faticosa vittoria in 3h31’37’’, seconda Federica Giglioli e terza Eleonora Semeria.