Intervento di soccorso per un elicottero precipitato in località Pian della Casara a Vetriolo (Levico Terme)

(mi-lorenteggio.com) Domenica 6 luglio 2025 – Un elicottero è precipitato nella mattinata di oggi fra i boschi di Vetriolo (Levico Terme), più precisamente in località Pian della Casara, ad una quota di circa 1.500 metri. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento: il velivolo, che stava sorvolando la vegetazione, si sarebbe ribaltato, rovesciando poi nel bosco sottostante. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10 da parte dei due occupanti del mezzo, incolumi – fatta eccezione per qualche escoriazione – e capaci di uscire dal proprio velivolo in autonomia.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre nove operatori della Stazione Levico Terme del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si portavano via terra nel punto dov’era precipitato il velivolo. L’elicottero, con a bordo l’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso, ha raggiunto i due uomini pochi metri al di sotto dell’usuale punto di decollo riservato a parapendii e deltaplani: dopo le prime cure del caso, gli occupanti del mezzo sono stati elitrasportati in piazzola a Levico Terme. Intanto, i nove soccorritori della Stazione Levico Terme si apprestavano a sistemare delle corde fisse per agevolare l’accesso al mezzo precipitato da parte dei Vigili del Fuoco, chiamati a mettere in sicurezza il velivolo e la zona. Sul posto dunque, oltre al Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, anche i Vigili del Fuoco di Levico Terme, Vignola, Caldonazzo e Pergine, oltre al personale permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e al nucleo SAF. Il velivolo sarà ora svuotato del carburante, onde evitarne la combustione, e in seguito rimosso, operazione per la quale andranno valutate le tempistiche del caso.

Redazione