MALTEMPO A MILANO: LA SITUAZIONE IN CITTÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2025 – Emergenza meteo in fase di superamento, qualche pioggia ancora probabile in serata ma lieve. In totale in città sono caduti tra i 40 e 50 mm di pioggia concentrati in due ore. Il Seveso è salito fino quasi alla soglia vasca ma poi è sceso e non vi è stata necessità di utilizzo vasca. Lambro ancora in salita su Milano dove sta passando ora la piena con valori prossimi a 2.20 – 2.30. Usando tutta l’attenzione possiamo evitare evacuazione delle comunità del Parco Lambro. Al quartiere Ponte Lambro attivate in via Vittorini le paratie mobili che hanno trattenuto l’acqua che è uscita dalla tombinatura di via Vittorini, evitando così allagamenti delle case e negozi di via Vittorini e allagamenti del quartiere Ponte Lambro. Abbiamo avuto problemi in tre sottopassi Lombroso, Negrotto e Pompeo Leoni, ma contenuti in max 30 minuti di allagamento, in quanto il sistema di pompaggio e vasche sotterranee, potenziato in questi anni con investimenti di alcuni milioni di €, ha permesso di riassorbire velocemente. In città numerose cadute di rami e alberi, oltre 35 chiamate e interventi. Numerosi microalĺagamenti nella fase acuta. Un ringraziamento a tutte le donne e uomini di Protezione civile, MM, Polizia Locale, AMSA, VVFF, verde con AVR che hanno lavorato per proteggere la città e diminuire i disagi ai cittadini. Studieremo bene quanto accaduto in questi due giorni per imparare e affinare il sistema di intervento, per migliorare ancora” dichiara l’assessore Marco Granello sui social.

Redazione