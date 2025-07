Maltempo. A Robecchetto cade albero e uccide donna, ferita coppia

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto, 6 luglio 2025 – Intorno alle ore 17.00, in località Cascina Induno, in una zona boschiva e impervia, vicino all’alzaia, una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall’ondata di maltempo che questo pomeriggio colpito il milanese e l’alto milanese. Inutili sono stati i soccorsi dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, giunto con due automediche, due ambulanze e l’elisoccorso, decollato da Como. L’albero ha colpito anche una donna di 68 anni e un uomo di 70 anni che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

