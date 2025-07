Maltempo in Lombardia: treno Italo colpito da fulmine nei pressi di Melegnano, disagi e ritardi

Dalle ore 18:05 sulla linea Alta Velocità Milano – Bologna la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Bologna in prossimità di Melegnano per accertamenti tecnici sulla linea, dopochè un treno Italo è stato colpito da un fulmine e i viaggiatori sono stati fatti trasbordare su un altro treno, giunto apposta.

Sulla linea Alta Velocità Milano – Bologna la circolazione ferroviaria permane rallentata in prossimità di Melegnano per danni causati dal maltempo.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni saranno instradati su linea convenzionale con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Redazione