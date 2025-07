MILANO, STRADE ALLAGATE DOPO LA PIOGGIA. DELL’ACQUA (FDI): “SCARSA MANUTENZIONE, L’AMMINISTRAZIONE SALA È RESPONSABILE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2025 – Le forti piogge che hanno colpito la città hanno nuovamente messo in ginocchio interi quartieri, con strade allagate, tombini ostruiti e disagi evidenti per residenti e automobilisti. “Le immagini scattate in queste ore testimoniano una situazione inaccettabile: foglie sparse, schiuma e acqua stagnante sono il segno tangibile di una manutenzione carente del sistema di drenaggio urbano. Una città che ambisce a essere europea dovrebbe partire dalle cose fondamentali: manutenzione ordinaria, efficienza del sistema fognario e cura del verde pubblico – dichiara Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano –. E invece ogni volta che piove assistiamo allo stesso copione: strade trasformate in fiumi, traffico bloccato, cittadini lasciati soli.”

La denuncia è chiara. “Non servono slogan, serve serietà. Governare una città significa garantire i servizi essenziali e la sicurezza urbana, non rincorrere titoli sui giornali con promesse e passerelle.”

“Continueremo a vigilare, a denunciare pubblicamente e a presentare proposte concrete per invertire la rotta – conclude Dell’Acqua –. Perché Milano merita molto di più. Merita un governo che parta dal decoro e dalla vivibilità quotidiana.”

