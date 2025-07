PALAZZO MARINO. CONTRIBUTI PER ILLUMINARE LE VIE CITTADINE NEL PERIODO NATALIZIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2025 – Il Comune di Milano, anche quest’anno, mette a disposizione uno stanziamento di 70mila euro di contributi a copertura del 50% dei costi documentati, fino a un importo massimo di 3mila euro, per Associazioni di via, Associazioni di categoria e Comitati, in grado di ideare e realizzare con proprie risorse proposte progettuali relative alle decorazioni luminose a carattere natalizio, senza fare ricorso a sponsor, lungo le vie e gli assi commerciali cittadini.

L’obiettivo è quello di valorizzare il più possibile il ruolo di tali organizzazioni e gruppi di commercianti che vogliano contribuire ad accendere e abbellire il Natale nei quartieri.

Il progetto dovrà dimostrare valore artistico e qualità, oltre al rispetto dell’ambiente circostante, coerenza con le caratteristiche dell’area dove l’installazione viene posizionata e con il concept ‘Natale a Milano 2025’.

Le luminarie potranno essere installate a partire dal 1° novembre e dovranno essere smontate entro il 6 gennaio.

“Le decorazioni luminose realizzate da associazioni e comitati ogni anno per abbellire il Natale milanese, assieme alle sponsorizzazioni per la realizzazione di alberi e mercatini, sono una leva fondamentale di supporto al tessuto commerciale cittadino che vive in quei giorni dell’anno il suo momento clou per via degli acquisti natalizi”, ha spiegato l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello.