“Parco Lambro, incontro pubblico di di Fratelli d’Italia e blitz delle Forze dell’Ordine”

(mi-lorenteggio.com) Milano – 6 Luglio 2025 – “La convocazione di un incontro pubblico, avvenuto la sera del 5 luglio, presso il Parco Lambro, ha evidenziato l’assenza delle forze di Maggioranza del Municipio 3 e del Comune di Milano, nonostante i numerosi residenti presenti che hanno denunciato per l’ennesima volta, gli annosi problemi che attanagliano gli spazi verdi della periferia nord-est di Milano.

Quello che doveva essere l’ennesimo weekend insonne, si è trasformato in una camminata della legalità, seguita da decine di agenti della Polizia di Stato e di Carabinieri, che ringrazio sentitamente per aver accolto il grido disperato degli abitanti di Crescenzago, Cimiano e del quartiere Feltre.

La presenza dell’Onorevole De Corato, ha permesso l’intervento interforze che ha da subito riportato la pace all’interno di uno dei maggiori spazi verdi di Milano, purtroppo abbandonato da troppi anni dalla sinistra e lasciato al proprio destino legato al degrado e alle feste abusive.

Non sarà di certo questa l’ultima di numerose attività di cui mi sono fatto portatore e continueremo a collaborare con tutte le istituzioni interessate, affinché si abbassi definitivamente la serranda dell’illegalità, per restituire ai cittadini uno spazio decoroso, sicuro ed attrattivo anche e soprattutto mediante il costante presidio da parte delle Forze dell’Ordine.

Chi credeva di poter usurpare il verde pubblico per i propri scopi ha scoperto la presenza degli agenti e dei cittadini, stremati da anni di battaglie per un cambiamento che solo con il centrodestra al governo di Milano potranno ottenere: da sempre e per sempre saremo dalla parte dei milanesi onesti, costretti a subire soprusi giustificati da un’impropria socialità e dall’incapacità di gestione della sinistra.”

“Da diversi anni non si vedeva una presenza così importante di cittadini onesti e di forze dell’ordine al parco Lambro.

I milanesi meritano una città sicura e vivibile, che evidentemente Sala e la sua Giunta non sono stati in grado di offrire durante questi anni di mandato.

Alle mancanze della maggioranza, risponderemo con la tutela del quartiere.

Ai malintenzionati e agli organizzatori di feste illegali, ci sostituiremo con progetti reali e partecipazione.

Contro il degrado del parco, anche questa sabato, abbiamo permesso la salvaguardia del riposo e la serenità degli abitanti dei nostri quartieri.”

Redazione