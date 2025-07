A CityLife Shopping District arriva il Summer Game:

il 10 luglio torna la Notte Bianca con la possibilità di vincere o raddoppiare il valore del proprio shopping

Giovedì 10 luglio i negozi resteranno aperti fino alle 22:00 per una serata speciale con la possibilità di vincere o raddoppiare il valore del proprio shopping. Il concorso continuerà nei giorni successivi con premi immediati e Gift Card in palio.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 luglio 2025 – CityLife Shopping District si prepara ad accendere l’estate con una nuova edizione della Notte Bianca, in programma giovedì 10 luglio, con l’apertura straordinaria di tutti i negozi fino alle 22:00. Per l’occasione, l’intera giornata sarà accompagnata dal Summer Game, una speciale promozione dedicata allo shopping, grazie a una dinamica concorsuale instant win, con l’introduzione delle CityLifers Gift Card e un’imperdibile estrazione finale. Per partecipare e tentare la fortuna basterà effettuare una spesa di almeno €20 nei negozi del Centro, anche suddivisa in un massimo di due scontrini, da presentare presso il Summer Point allestito al 1° piano, all’interno della Food Hall.

– A partire dalle ore 11:00 e fino alle 20:00, “VINCI IL TUO SHOPPING”: i clienti avranno la possibilità di tentare la fortuna all’instant win e provare a vincere il valore del proprio shopping in Gift Card, fino a un massimo di €100.

– Dalle 20:00 e fino alle 22:00, “RADDOPPIA IL TUO SHOPPING”: i clienti avranno la possibilità di vincere il doppio del valore del proprio shopping, sempre in Gift Card, fino a un massimo di €200.

– Alle ore 22:30 si terrà l’attesissima estrazione finale che assegnerà al vincitore una Gift Card con un Jackpot che parte dal valore di €500, eche potrà crescere nel corso della giornata in base alle vincite effettuate.

Per rendere la giornata ancora più speciale, dalle 16:00 alle 20:00, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio creativo dedicato alle girandole, simbolo del vento e del gioco all’aria aperta, per stimolare la fantasia e la manualità.

Ma le attività non si fermano qui: dall’11 al 20 luglio il Summer Game continua e i clienti potranno giocare all’instant win sempre presso il Summer Point, con un acquisto minimo di €20 (in un massimo di due scontrini cumulabili e fino a cinque giocate per volta) e provare a vincere le CityLifers Gift Card dal valore di €20 e gli esclusivi premi della CityLifers capsule collection Summer 2025.

CityLife Shopping District si conferma ancora una volta come uno dei luoghi più vivaci e attrattivi della città, capace di offrire esperienze su misura e momenti di intrattenimento dedicati alla sua community di famiglie e non solo.

Regolamento completo su www.citylifeshoppingdistrict.com

Redazione