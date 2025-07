Alpini. L’Associazione celebra il 106° anniversario di fondazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2025 – Centosei anni fa, l’8 luglio del 1919 nasceva a Milano l’Associazione Nazionale Alpini.

Scorrono rapidi i tempi della nostra storia e con essi aumenta il peso dello zaino: ma, al tempo stesso, è proprio il tempo a confermarci che la nostra Associazione resta una realtà viva e vitale, protagonista della vita dei territori in cui operano i suoi 4.360 Gruppi, in Italia e all’estero.

Mai come oggi i valori orgogliosamente propugnati e difesi dall’Ana costituiscono un punto di riferimento per una società che stenta a riconoscersi nella sua stessa storia. Proprio per questo è diventato fondamentale trasmettere alle nuove generazioni i nostri valori: per questo i nostri Campi scuola, nazionali e sezionali, si confermano strumento importantissimo e validissimo e ci conforta il successo che raccolgono tra i ragazzi anche tra quelli tra i 17 e i 24 anni.

Allo stesso tempo assume sempre maggior rilevanza e significato nell’ambito delle iniziative Ana la cerimonia di consegna del cappello alpino ai giovani volontari dell’Esercito in ferma iniziale triennale che, dopo i corsi ad Aosta, si accingono ad entrare nei Reggimenti delle penne nere e a cui consegniamo la tessera di socio: dopo gli appuntamenti a Bassano, in Adamello e ad Aosta abbiamo proprio in questi giorni imposto il cappello con la penna nera a 130 giovani soldati e soldatesse a L’Aquila.

Gli alpini restano il corpo più amato dalla gente che ne apprezza, oltre all’intervento solidale assolutamente gratuito in favore di chi si trova in difficoltà, spirito di servizio, serietà e innata capacità di condivisione. Ed in questa direzione è andato anche il Governo con la nuova legge sul Terzo Settore che ha incluso, riconoscendo la specificità della sua capacità di operare nella Protezione civile, anche l’Associazione Nazionale Alpini coi suoi volontari.

Buon 106° anniversario, dunque, cari alpini, soci e protagonisti della nostra meravigliosa associazione: l’8 luglio celebreremo solennemente la ricorrenza nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano ed esporremo con legittimo orgoglio il Tricolore davanti a tutte le nostre sedi in Italia e nel Mondo. Quindi, come sempre, vi invio il mio più fraterno abbraccio alpino. Viva l’Italia e viva gli alpini!