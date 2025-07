Art Nouveau Week: Torna la settimana che celebra il Liberty

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2025. Dal 8 al 14 luglio 2025 si rinnova l’appuntamento con l’Art Nouveau Week, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento. Giunta alla sua settima edizione, è promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.

Il tema 2025 è la Farfalla, emblema della trasformazione. In programma conferenze online su architettura, arti decorative, moda, illustrazione, cucina e letteratura, con 14 incontri a cura dell’esperto in materia e docente Andrea Speziali, due al giorno per tutta la settimana.

Oltre 120 visite guidate giornaliere in 70 città italiane, progettate da Speziali insieme alle guide turistiche abilitate, con accessi straordinari a ville e palazzi di norma chiusi al pubblico. Una settimana per esplorare un mondo elegante, fiabesco e sorprendentemente attuale.

Il nuovo catalogo ufficiale della Art Nouveau Week 2025 include scoperte inedite, restauri recenti e un censimento mondiale di oltre 15.000 edifici Art Nouveau aggiornato, frutto di anni di lavoro condotto dal curatore Andrea Speziali e dalla rete internazionale di studiosi e appassionati.

Tutto il programma è consultabile sul sito www.italialiberty.it o la pagina Instagram @artnouveauweek.

La Lombardia si rivela la regione capitale del Liberty per le opere di Giuseppe Sommaruga, protagonista della stagione Modernista in Italia.

Numerose visite guidate celebrano lo stile Liberty in diverse città italiane. A Cernobbio si inaugura con un dj set evocativo ispirato al volo delle farfalle presso Villa Bernasconi. A Lecco, una passeggiata tra edifici e decorazioni Liberty tra ferri battuti e pietre conduce alla scoperta di siti museali storici. Lodi propone un viaggio tra i palazzi nobiliari, dal gotico al barocco, raccontando secoli di storia e potere civile e religioso. A Milano in collaborazione con l’architetto Marta Candiani, due appuntamenti permettono di esplorare Palazzo Castiglioni, capolavoro di Giuseppe Sommaruga, e il quartiere di Porta Venezia, cuore dello stile Liberty cittadino. Brescia si fa conoscere per il suo Liberty nascosto nelle vie principali e nei palazzi borghesi, con un nuovo itinerario dedicato alle facciate liberty di inizio Novecento. A Monza visite dal museo al centro storico e un percorso tra ville e palazzi ispirati alla regina. Crespi d’Adda offre invece un’immersione nel villaggio operaio, esempio unico di archeologia industriale e armonia tra efficienza e bellezza architettonica.

LOMBARDIA:

Cernobbio (Martedì 8 luglio ore 18:00) “Inaugurazione di Art Nouveau week”

Dj set con Fabio Borghetti Il volo delle farfalle è come una danza: cambi di ritmo, improvvise virate, momenti di contemplazione, eleganti atterraggi e impennate decise verso il cielo. Immaginarne la colonna sonora per declinarla in un dj set è una sfida ambiziosa e affascinante. La selezione musicale di Fabio Borghetti, improvvisata dal vivo, prova a coglierne il segreto, attraverso brani evocativi ed eteree suggestioni. Possibilità di aperitivo (a pagamento) al Bar Bistrot Anagramma

Luogo incontro: Villa Bernasconi, Largo Campanini 2

Durata: 2 oreInformazioni: villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it | www.villabernasconi.eu

Lecco (Martedì 8 luglio ore 10:30) “Il volto e l’anima del Liberty tra ferri battuti e pietre”

Luogo incontro: Via Battisti & Piazza Mario Cermenati

Durata: 2 ore

Costi: 30 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 24 €)

Prenotazioni: info@italialiberty.it | Sms (+39) 320 0445798.

Lodi (Martedì 8 luglio ore 11:00) “Lodi tra nobiltà, arte e potere: viaggio tra i palazzi storici della città”

Luogo incontro: Casa Biancardi – Corso Umberto I, 55-57

Durata: 2 ore

Costi: 30 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 24 €)

Prenotazioni: info@italialiberty.it | Sms (+39) 320 0445798.

Lodi (Martedì 8 luglio ore 18:00) “Alessandro Mazzucotelli. Il fabbro degli angeli”

Luogo incontro: Via Garibaldi 17

Durata: 2 ore

Costi: 30 € (Per i soci di Italia Liberty il costo è di 24 €)

Prenotazioni: info@italialiberty.it | Sms (+39) 320 0445798.

Milano (Martedì 8 luglio ore 10:30) “Il Liberty di PALAZZO CASTIGLIONI e corso Venezia”

Luogo di incontro: corso Venezia 47, ingresso di Palazzo Castiglioni (M1 Palestro)

Durata: 1 ora 30 min

Costo: 13 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 10 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Milano (Martedì 8 luglio ore 19:00) “La Milano LIBERTY di PORTA VENEZIA”

Luogo di incontro: metrò M1 P.ta Venezia, uscita lato Viale Piave, davanti all’Hotel Mercure (con impalcature per lavori)

Durata: 1 ora 30 min

Costo: 13 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 10 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Brescia (Mercoledì 9 luglio ore 20:00) “Brescia in stile Liberty”

Durata: 2 ore

Costi: 12 €

Prenotazioni: info@guidaartistica.com o al (+39) 347 3028031

Milano (Mercoledì 9 luglio ore 10:30) “TRA ECLETTISMO, LIBERTY e RAZIONALISMO nel centro di Milano: da Porta Genova al Bar Magenta”

Luogo di incontro: davanti alla stazione di Porta Genova (metrò M2)

Durata: 1 ora 30 min

Costo: 13 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 10 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Milano (Mercoledì 9 luglio ore 18:00) “Le CASE CAMPANINI in Porta Vittoria”

Luogo di incontro: davanti a casa Campanini, via Bellini 11

Durata: 1 ora 30 min

Costo: 13 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 10 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Monza (Mercoledì 9 luglio ore 21:00)“Lo Stile Margherita dal museo alla città”

Luogo di incontro: MUSEI CIVICI MONZA – CASA DEGLI UMILIATI Via Teodolinda 4 – 20900 Monza

Costi: € 6 a persona; € 4 persona con disabilità; Gratuito per 1 accompagnatore di persona con disabilità, possessori Musei Civici Monza Card e Abbonamento Musei.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

Milano (Giovedì 10 luglio ore 10:30) “IL LIBERTY NEL CUORE DI MILANO: non solo residenza”

Luogo di incontro: Piazza del Liberty, in alto alla scalinata dell’Apple Store (M1- M3 Duomo)

Durata: 2 ore

Costo: 16 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 13 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Milano (Giovedì 10 luglio ore 17:30) “LA STAZIONE CENTRALE e i suoi DINTORNI: tra echi Liberty e grazie Decò”

Luogo di incontro: Piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione, sotto la Mela di Pistoletto

Durata: 2 ore

Costo: 16 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 13 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Brescia (Venerdì 11 luglio ore 20:00) “FIORI E CEMENTO: UN NUOVO ITINERARIO DI ART NOUVEAU A BRESCIA”

Luogo di incontro: Il punto d’incontro sarà comunicato al momento della prenotazione

Durata: 2 ore

Costo: 12 €

Prenotazioni: info@guidaartistica.com o al (+39) 347 3028031

Cernobbio (Venerdì 11 luglio ore 18:00) Conferenza “Uno stile senza tempo”

Luogo incontro: Villa Bernasconi, Largo Campanini 2

Durata: 1 ora 30 min

Informazioni: villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it | www.villabernasconi.eu

Milano (Venerdì 11 luglio ore 10:30) “IL CIMITERO MONUMENTALE di Milano: discesa agli inferi tra Simbolismo e Liberty, luci ombre e ambiguità”

Luogo di incontro: cancello di ingresso principale del Cimitero Monumentale (M5 Monumentale)

Durata: 2 ore

Costo: 16 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 13 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Milano (Venerdì 11 luglio ore 17:30) “IL LIBERTY a PORTA VERCELLINA: la borghesia si trasferisce in periferia”

Luogo di incontro: Il punto di ritrovo verrà comunicato via mail agli iscritti

Durata: 2 ore

Costo: 16 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 13 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Cernobbio (Sabato 12 luglio ore 21:00) Concerto per arpe celtiche

HARPBEAT ORCHESTRA propone “SERENATA D’ESTATE” con brani inediti.

Partecipazione gratuita.

Luogo incontro: Villa Bernasconi, Largo Campanini 2

Durata: 2 ore

Informazioni: villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it | www.villabernasconi.eu

Crespi d’Adda (Sabato 12 luglio ore 20:00) “IL VILLAGGIO OPERAIO di CRESPI D’ADDA: città ideale, tra mondo contadino e nuova realtà industriale”

Luogo di incontro: P.za Cleopatra Bagnarelli, Crespi d’Adda (BG), di fronte ristorante “al dopolavoro”

Durata: 2 ore

Costo: 16 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 13 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Milano (Sabato 12 luglio ore 10:00) “IL LIBERTY a PORTA VENEZIA: alta borghesia, bagni pubblici e floreale”

Luogo di incontro: davanti Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47

Durata: 3 ore.

Costo: 20 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 16 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it

Monza (Sabato 12 luglio ore 18:00) “MONZA: declinazioni Liberty e in stile Margherita”

Luogo di incontro: davanti alla Cappella Espiatoria in via Matteo da Campione, Monza

Durata: 1 ora 30 min.

Costo: 13 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 10 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Cernobbio (Domenica 13 luglio ore 15:00) Workshop “IL VIAGGIO DI FILUGELLO, speranza per un futuro migliore”

Luogo incontro: Villa Bernasconi, Largo Campanini 2

Durata: 1 ora e mezza

Informazioni: villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it | www.villabernasconi.eu

Milano (Domenica 13 luglio ore 10:30) “SPLENDIDE RESIDENZE LIBERTY tra PORTA VENEZIA e PORTA VITTORIA: da via Malpighi a via Pisacane, tra ceramica, ferri battuti e cementi decorativi”

Luogo di incontro: di fronte a Casa Guazzoni, in via Malpighi 12

Durata: 2 ore

Costo: 16 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 13 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Milano (Domenica 13 luglio 18:00) “ARCHITETTURE LIBERTY INTORNO AL DUOMO: da Piazza Liberty ai Magazzini commerciali, da eleganti residenze al CAMPARINO in Galleria”

Luogo di incontro: il luogo sarà indicato via mail agli iscritti

Durata: 1 ora 30 min

Costo: 13 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 10 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Monza (Domenica 13 luglio ore 10:30) “Lo Stile Margherita dal museo alla città”

Luogo di incontro: MUSEI CIVICI MONZA – CASA DEGLI UMILIATI Via Teodolinda 4 – 20900 Monza

Costi: € 6 a persona; € 4 persona con disabilità; Gratuito per 1 accompagnatore di persona con disabilità, possessori Musei Civici Monza Card e Abbonamento Musei.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

Crespi d’Adda (Giovedì 10 luglio ore 20:00) “IL VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA FINO AL CANALE MARTESANA CON LUNA PIENA E BY NIGHT”



Luogo di incontro: Piazza Cleopatra Bagnarelli (chiesa Crespi d’Adda)

Durata: 2 ore o 2 ore e 30 minuti (con attraversamento della passerella)

Costi: €16,00 (include radioguide e auricolari – per i soci di Italia Liberty €12,50) – min/max 10/25 pax Prenotazioni: obbligatoria terredibergamo@gmail.com (+39) 3393770651

Bergamo (Venerdì 11 luglio ore 15:00): “Bergamo bassa tra ‘800 e ‘900 – dal boulevard austroungarico al Centro Piacentiniano”

Luogo di incontro: Piazzale Marconi (fontana FFSS)

Durata: 1 ora 45 minuti

Costi: €20,00 (include radioguide e auricolari, ingresso e salita Torre dei Caduti tramite scale interne – per i soci di Italia Liberty €17,00) – min/max 10/25 pax

Prenotazioni: obbligatoria terredibergamo@gmail.com (+39) 3393770651

Bergamo (Sabato 12 luglio ore 16.00) “Il cimitero unico civico monumentale di Bergamo e i cimiteri sconsacrati ottocenteschi”

Luogo di incontro: Piazzale del cimitero ingresso lato sx

Luogo di incontro: Piazzale del cimitero ingresso lato sx/Viale Pirovano

Durata: 1 ora 45 minuti

Costi: €20,00 (include radioguide e auricolari, ingresso comunale – per i soci di Italia Liberty €17,00) – min/max 10/25 pax

Prenotazioni: obbligatoria terredibergamo@gmail.com (+39) 3393770651

Milano (Lunedì 14 luglio ore 17:30) “TRA LIBERTY, ECLETTISMO e DECO’ fuori PORTA VERCELLINA: la villa ROMEO FACCANONI di SOMMARUGA, la Casa di Riposo VERDI, i primi grattacieli di piazza Piemonte”

Luogo di incontro: Piazza Conciliazione 2

Durata: 2 ore

Costo: 16 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 13 €)

Monza (Lunedì 14 luglio ore 10:30) “MONZA LIBERTY”

Luogo di incontro: il punto di ritrovo verrà comunicato via mail

Durata: 1 ora 30 min.

Costo: 13 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club il costo è di 10 €)

Prenotazioni e informazioni: www.scopriremilano.it, info@scopriremilano.it.

Nella foto di-Mattia-Deavi: Casinò di San Pellegrino Terme

