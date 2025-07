ASST OVEST MILANESE, SERVIZI REGOLARMENTE APERTI QUESTA MATTINA A MAGENTA 

Individuata e sistemata l’infiltrazione d’acqua, causata dal nubifragio di ieri, sulla palazzina d’ingresso tuttora oggetto di importanti lavori di impermeabilizzazione

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 7 luglio 2025 – Servizi regolari, questa mattina, all’Ospedale “Fornaroli” di Magenta.

A seguito del forte nubifragio che, dal tardo pomeriggio di ieri, si è abbattuto sul territorio, si era verificata una infiltrazione d’acqua all’interno della Palazzina Servizi che ospita il Cup, il Centro prelievi e alcuni ambulatori specialistici.

La stessa palazzina è oggetto in questi mesi di importanti lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione per un importo di oltre 600 mila euro con la realizzazione di nuovo strato isolante termico per il miglioramento delle prestazioni energetiche.

L’intervento immediato dell’Ufficio tecnico aziendale e delle squadre di lavoro esterne ha permesso di individuare, circoscrivere e sistemare l’infiltrazione d’acqua nella serata di ieri.

La copertura straordinaria collocata sopra il tetto della palazzina per proteggere il cantiere di lavoro si è rivelata efficace e ha permesso di evitare ulteriori danni alle strutture.

Questa mattina, il Centro prelievi ha aperto con 3 sportelli di accettazione a disposizione dei cittadini, mentre i tecnici stanno lavorando per sostituire i pannelli del controsoffitto rimasti danneggiati.

Regolare il funzionamento del CUP e degli ambulatori situati al 1’ piano della stessa palazzina.

L’Ospedale “G. Fornaroli” di Magenta è stato oggetto negli ultimi anni di importanti lavori di ristrutturazione e potenziamento, per un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro. Fra questi: la realizzazione del nuovo pronto soccorso, la dialisi, la costruzione della nuova cardiologia (in fase di ultimazione), la nuova area dell’emergenza/urgenza con il blocco operatorio e le strutture di terapia intensiva e una serie di ulteriori interventi sui piani di degenza. Tutti i lavori sono stati finora realizzati senza alcuna interruzione dei servizi.

